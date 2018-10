Vlhová sa teší na prvé preteky, vlani bola v Söldene šestnásta

Na archívnej snímke Petra Vlhová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Sölden 26. októbra (TASR) - Petra Vlhová sa v minulej sezóne Svetového pohára alpských lyžiarok umiestnila v hodnotení obrovského slalomu na trinástej priečke. Na úvod obsadila šestnáste miesto v Söldene a v rakúskom rezorte absolvuje aj prvý z plánovaných 26 štartov vo SP 2018/2019. Obrák žien je na programe v sobotu s prvým kolom o 10.00 a druhým o 13.00 h.Vlani ovplyvnilo Vlhovej výkon na ľadovci Rettenbach aj menšie zranenie, no rok predtým sa práve na ňom premiérovo prebojovala do elitnej desiatky v technicky najnáročnejšej disciplíne. V záverečných týždňoch prípravy s realizačným tímom, ktorému šéfuje taliansky tréner Livio Magoni, už len dolaďovali maličkosti. "povedala Vlhová. V špeciálnom slalome patrí k najužšej svetovej špičke, postupne sa chce do nej zapracovať aj v obráku. Hoci plánuje štartovať i v ďalších disciplínach, tieto dve zostali jej prioritou aj pre nadchádzajúcu sezónu:V dejisku zasa veria, že ouvertúru neskomplikuje počasie. Kontrola snehu dopadla pozitívne, no na víkend hlásila domáca tlačová agentúra APA prudkú zmenu počasia, ktorá má v sobotu priniesť intenzívne sneženie. V piatok bolo ešte v Söldene jasno. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zaviedla ľadovcové predstihovky v roku 1993, od roku 2000 sa konajú výlučne v rakúskom stredisku. Nepríjemnosti spôsobené prírodnými podmienkami by však neboli v Söldene novinkou, v roku 2006 ho zrušili pre zlé počasie, o štyri roky neskôr sa nedokončila súťaž mužov a vlani sa opäť nekonala nedeľná časť. Tentoraz očakávajú v nedeľu oblačnosť, hmlu a južný vietor s rýchlosťou až 90 kilometrov za hodinu.Minulý rok triumfovala na ľadovci Rettenbach Nemka Viktoria Rebensburgová a začala cestu za malým glóbusom. Pre Vlhovú bude úvod sezóny tradične silný na jej disciplíny, tri týždne po Söldene sa pôjde slalom za Severnou polárnou kružnicou vo fínskom Levi, cez víkend 24. a 25. novembra majú ženy na programe obrák a slalom v americkom Killingtone.