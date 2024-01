Vlhová sa už teší na preteky Svetového pohára v Jasnej, ráno pred súťažami bude mať motýle v bruchu (foto)

Preteky v Jasnej

18.1.2024 (SITA.sk) - Slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú čaká počas najbližšieho víkendu vrchol aktuálnej sezóny Svetového pohára . Dvadsaťosemročná Liptáčka totiž bude o body do SP bojovať v domácom prostredí v nízkotatranskom stredisku Jasná pred množstvom svojich priaznivcov. Ona sama už skôr vyhlásila, že preteky v Jasnej budú vrcholom jej súťažného ročníka."Spokojná budem, keď predvediem svoje jazdy, keď sa budem cítiť dobre a vydám zo seba maximum. Či už to vyjde na pódium alebo víťazstvo, alebo nie, tak to budem musieť akceptovať," vyhlásila vo štvrtok počas online tlačovej konferencie s novinármi z celého sveta.V Jasnej bude Vlhová súťažiť v seriáli SP už tretíkrát, predtým na svahoch pod Chopkom nechýbala ani v rokoch 2016 a 2021. V roku 2016 sa jej príliš nedarilo, keď v slalome po treťom mieste z prvého kola skončila deviata a v obrovskom slalome sa nekvalifikovala do druhej jazdy. Omnoho úspešnejšie to bolo v marci 2021, keď po druhej priečke v slalome zvíťazila v obrovskom slalome."Vyhrať preteky v Jasnej bolo neuveriteľné a bolo to splnenie jedného z mojich snov," vyhlásila. Podmienky v Jasnej pozná veľmi dobre."Kopec Jasnej je zaujímavý, pretože obrovský slalom aj slalom budú náročné. Obrák je tu celkom dlhý, najmä zákruta a aj posledná časť. Poznám kopec veľmi dobre, najazdila som tu veľa kilometrov. Uvidíme, aké budú podmienky. Verím, že sa mi pôjde dobre," pokračovala úradujúca olympijská šampiónka v slalome. Po druhej priečke v utorkovom slalome v rakúskom Flachau je úspešná Slovenka už v Jasnej, no vo štvrtok zostala v hoteli."Mali sme v pláne ísť dnes na tréning, ale celý deň prší a rozhodli sme sa, že budem viac regenerovať. Dala som si len ľahký tréning. Verím, že zajtra si dám ľahký tréning aj na kopci," prezradila vo štvrtok. V Jasnej sa pripravovala už pred slalomom vo Flachau."Poznám to tu dobre, ale vždy je dobré vyskúšať si to pred pretekmi. Verím, že podmienky budú dobré, pretože práve teraz tu prší. Cítim sa pripravená." Je pochopiteľné, že pred pretekmi v domácom prostredí môže na seba cítiť vyšší tlak."Tlak vnímam, ale ide o to, ako s ním človek vyrovná. Ak by som si ho naložila na seba, tak sa asi zrútim a ani sa nepostavím na štart. Naučila som sa s ním pracovať. V Jasnej sa postavím na štart rovnako ako kdekoľvek inde. Som na to zvyknutá a pripravená. Fungujem v svojej bubline a koncentrujem sa," prezradila Vlhová a doplnila: "V deň pretekov budem mať 'motýle v bruchu'. V prvom rade sa však budem sústrediť na výkon."V súvislosti s očakávaniami je hlavným cieľom Vlhovej ísť na maximum a predviesť jazdy bez chýb. Priznala však, že rada by si z Jasnej odniesla aj krásnu korunku určenú len pre víťazky oboch súťaží."V prvom rade túžim po víťazstvách, až v druhom rade je čerešničkou, keď je za to nejaká pekná cena, napríklad korunka," dodala. Prezradila tiež, že pred súťažným víkendom v Jasnej si viac verí v slalome ako v obrovskom slalome."Viac si teraz verím v slalome, mám tam obrovské sebavedomie. Jazdím naozaj skvelo. Aj ten obrák nie je na zahodenie, aj v ňom sa cítim dobre. Verím, že aj v ňom môžem zamiešať karty," zhodnotila.