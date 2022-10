Vlhová si na štart novej sezóny musí počkať, obrovský slalom v Söldene zrušilo počasie (foto)

Prvoradé je zdravie

Do Levi až 3. novembra

22.10.2022 (Webnoviny.sk) - V sobotu predpoludním sa mal naplno rozbehnúť seriál Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní , no úvodný obrovský slalom žien v rakúskom Söldene sa pre nepriaznivé počasie neuskutočnil.Hlavnými príčinami sú poveternostné podmienky a padajúci dážď so snehom. Organizátori najskôr preložili preložili preteky s plánovaným štartom o 10.00 h o jednu hodinu, napokon ich odvolali. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) zatiaľ neurčila náhradný termín.V nedeľu by sa však mal konať obrovský slalom mužov aj so slovenskými bratmi Adamom a Andreasom Žampovcami (10.00 h a 13.00 h).Ako druhá sa mala v sobotu vydať na trať na ľadovci Rettenbach slovenská lyžiarka Petra Vlhová. "Dozvedela som sa to o 7.45 h, keď sa rozhodlo o tom, či sa pôjde alebo nie. Nebola som na svahu, o 6.50 h sme mali odísť, ale o 6.40 h nám prišla správa, že sa to posúva o hodinu. Takže som sa vyzliekla, išla som znova na raňajky a čakala som. Úprimne, ja toto nemám rada, lebo človek nevie, či sa má alebo nemá chystať, či má alebo nemá oddychovať. Potom to zrušili," uviedla úradujúca olympijská víťazka v slalome pre RTVS."Som smutná, že nepretekáme. Na druhej strane, som rada, keďže podmienky nie sú ideálne. Počasiu nerozkážeme. Neviem presnú príčinu zrušenia, ale keďže pršalo aj snežilo dokopy, tak ten sneh ani podložka neboli ideálne a navyše bolo teplo. Oni to takto zhodnotili a vedia, čo robia. Pre nás je prvoradé zdravie. Nezamýšľam sa nad náhradným termínom. Keby to bolo aj v pondelok, tak som pripravená. Snažím sa robiť všetko tak, aby som sa vedela prispôsobiť zmenám. Je mi jedno, kam to preložia," pokračovala Vlhová.Prezradila svoj ďalší program. "Hneď po tréningu sa balíme a ideme domov. Tam budem trošku dlhšie, do Levi ideme až 3. novembra. Budem znova cvičiť v posilňovni, naberiem svalovú hmotu a trochu si aj oddýchnem predtým, ako sa začnem pripravovať na Levi," dodala 27-ročná Liptáčka.V predchádzajúcich štyroch sezónach ani raz nechýbala v Top 3 celkového hodnotenia SP a raz dokonca získala veľký krištáľový glóbus.Petra Vlhová cestu za obhajobou malého krištáľového glóbusu za slalom začne vo fínskom Levi (19. a 20. novembra), nasledovať budú americký Killington (27.11.), talianskeho stredisko Sestriere (11.12.), rakúsky Semmering (29.12.), chorvátsky Záhreb (4. a 5. januára 2023), rakúske Flachau (10.1.), český Špindlerov Mlyn (29.1.), švédske Aare (11.3.) a finále SP v andorrskom Soldeu (18.3.). Sezónu 2022/2023 vo februári preruší svetový šampionát vo Francúzsku.