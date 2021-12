Vlhová si najskôr myslela, že je druhá, radosť prišla vzápätí

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po dojazde do cieľa stredajšieho slalomu Svetového pohára v Lienzi najskôr zmierila s tým, že je druhá. Až pohľad na druhú tabuľu ju ubezpečil, že si pripísala 23. víťazstvo a jubilejné 50. pódiové umiestnenie v prestížnom seriáli.



Vlhová triumfovala v pätnástom slalome v SP, v tejto sezóne už v treťom zo štyroch. "Bolo to veľmi ťažké, ale zároveň krásne. Veľmi sa teším, že som vyhrala. Po prvom kole boli baby blízko za mnou, ale vedela som, že som nešla dobre. V druhom som sa to snažila vylepšiť a dobre to dopadlo," povedala Vlhová pre TASR po pretekoch.

Premožiteľku v slalome nenašla v oboch súťažiach vo fínskom Levi, jedine v americkom Killingtone skončila druhá. A že je druhá si najskôr myslela aj v Lienzi: "Ja som prišla do cieľa a videla som na tabuli dvojku a meno Michelle Gisinová. V prvom momente som si povedala, že som druhá, ale otočila som sa na ďalšiu tabuľu a videla som, že som prvá. Takže až potom som sa začala tešiť."