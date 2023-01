Vlhová skončila tretíkrát za sebou štvrtá, slalom v Špindlerovom Mlyne ovládla Shiffrinová

Vlhová tretíkrát za sebou štvrtá

Shiffrinová už má Stenmarka na dosah

28.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová skončila na štvrtom mieste v sobotňajšom slalome na pretekoch Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v českom Špindlerovom Mlyne Dvadsaťsedemročná Liptáčka bola po prvom kole tretia, no v druhom dosiahla až 23. najlepší čas a na víťaznú Američanku Mikaelu Shiffrinovú stratila v súčte dvoch jázd 1,56 s.Druhé miesto si udržala Nemka Lena Dürrová (+0,31 s), zo štvrtého na tretie sa posunula Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,31 s). Slovenská rodáčka reprezentujúca Česko Martina Dubovská bola po prvom kole až na 28. pozícii, no v druhom kole si polepšila o sedem priečok.Vlhová zaznamenala v tretích pretekoch za sebou štvrté miesto a musí si počkať na desiate pódium aj druhé víťazstvo v sezóne. V Špindlerovom Mlyne bola doposiaľ dvakrát na pódiu - raz zvíťazila a raz skončila tretia.Shiffrinová si pripísala tretí triumf v rade, jedenásty v ročníku a celkovo 85. seriáli. Je rekordérkou tohto hodnotenia medzi ženami a už len jedno prvenstvo ju delí od absolútneho rekordu Švéda Ingemara Stenmarka , ktorý v minulosti nazbieral 86 víťazstiev."Boli tam nejaké chyby. Vedela som, že budem musieť zariskovať, ak chcem mať šancu na víťazstvo. Ďakujem vám všetkým za povzbudzovanie, počula som vás a bolo to úžasné. Viem, že je tu veľa slovenských fanúšikov. Robíte tento šport lepším, takže vám ďakujem," povedala Shiffrinová pre JOJ Šport.Mikaela Shiffrinová si upevnila vedúcu pozíciu v celkovom poradí slalomu, na konte má 705 bodov a náskok 175 bodov pred Holdenerovou. Tretia Vlhová doposiaľ získala 501 bodov. Slovenka sa posunula na druhé miesto v hodnotení SP so ziskom 946 bodov, na Američanku stráca už 671 bodov.V nedeľu čaká na lyžiarky ďalší slalom SP v Špindlerovom Mlyne, prvé kolo je na programe o 9.15 a druhé o tri hodiny neskôr