Vlhová skončila v elitnej desiatke zjazdu vo Val di Fassa, nie je už líderkou v Svetovom pohári

Delí sa o deviatu pozíciu

Náskok nie je veľký

26.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenka Petra Vlhová už nie je líderka celkového hodnotenia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní . Po 97 dňoch dňoch prišla o prvú pozíciu, o ktorú ju podľa predpokladov pripravila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová . Stalo sa tak na piatkových pretekoch v zjazde v talianskom stredisku Val di Fassa, kde Vlhová obsadila 9. pozíciu a Gutová-Behramiová sa stala víťazkou.Gutová-Behramiová sa po piatom víťazstve v sezóne SP 2020/2021 v súboji o veľký glóbus dostala o 29 bodov pred Vlhovú. Obe sa už prehupli cez hranicu 1000 bodov, Gutová-Behramiová má na konte 1047 a Vlhová 1018 bodov. Tretia v celkovom poradí, Švajčiarka Michelle Gisinová, nazbierala 836 bodov.Slovenka sa v piatok objavila na štarte s číslom 19 a jej jazda bola v porovnaní s dvoma meranými tréningmi oveľa lepšia. V hornej časti trate išla takmer v ideálnej línii a atakovala prvú šestku poradia. Napokon sa s mankom 1,12 s zaradila na deviatu pozíciu, ktorá jej patrí spoločne so Švajčiarkou Michelle Gisinovou . Stupne víťazov okrem Gutovej-Behramiovej dopĺňajú Rakúšanka Ramona Siebenhoferová a Švajčiarka Corinne Suterová . Siebenhoferová zaostala za Gutovou-Behramiovou len o 2 stotinky sekundy."Veľmi príjemné prekvapenie a dôležitý výsledok pre Petru. Kĺzavú pasáž prešla veľmi agresívne a celkovo veľa nestratila na najlepšie v cieli," komentovala Veronika Velez-Zuzulová jazdu P. Vlhovej pre RTVS.Na adresu dvojnásobnej majsterky sveta z Cortina d'Ampezzo Gutovej-Behramiovej niekdajšia skvelá slovenská slalomárka doplnila: "Už dlho sme nevideli Laru v takej pohode ako v týchto dňoch. Momentálne je nezastaviteľná v kĺzavých disciplínach, ale vyhrala aj obrovský slalom na majstrovstvách sveta. Jazdí agresívne línie, s víťazstvami stúpa jej forma aj sebavedomie. Boj o prvé miesto vo Svetovom pohári však bude ešte tvrdý, lebo po tomto rýchlostnom víkende nastanú ďalšie v technických disciplínach."Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová po svojom 31. víťazstve v kariére a desiatom v zjazde v pretekoch SP povedala: "Vo Val di Fassa je špeciálny svah. Od začiatku je potrebné zvoliť správnu mieru agresivity a voľného pustenia lyží. Preteky som však vyhrala v spodnej časti, lebo som si zachovala správny jazdecký balans. Sneh bol v porovnaní s tréningovými jazdami iný, to ma prekvapilo. Na lyžiach som sa dnes cítila istejšie, viac som ho cítila, bolo to celkovo ľahšie ako v tréningoch. Vo Svetovom pohári som už na čele, ale náskok nie je veľký. Mám ešte pred sebou prácu."