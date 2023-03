Vlhová vedie po 1. kole v Soldeu, má dobrú pozíciu dosiahnuť druhý triumf v sezóne Svetového pohára

Vlhová v dobrej pozícii

Lídrom je Švajčiar Odermatt

18.3.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je po prvom kole líderkou slalomu žien vo fináleDvadsaťsedemročná Liptáčka v andorrskom stredisku Soldeu absolvovala trať ako prvá a stanovil čas 54,28 sekundy, ktorý neprekonala žiadna z jej súperiek. Druhá je priebežne Chorvátka Leona Popovičová so stratou 32 stotín sekundy, tretia priečka patrí Švédke Anne Swennovej Larssonovej (+0,56 s).Pred druhým kolom, ktoré je na programe o 13.30 h, má Vlhová dobrú pozíciu dosiahnuť druhý triumf v aktuálnej sezóne SP. Doteraz jediné víťazstvo dosiahla ešte v januári v slalome v rakúskom Flachau, odvtedy nebola ani na pódiu. V tomto ročníku má na svojom konte zatiaľ osem pódiových umiestnení.Až štvrtá je Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá už má istotu zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf v SP aj malého za prvenstvo v disciplíne. So štartovým číslom dva síce bola na jednotlivých medzičasoch tesne pred Vlhovou, ale v záverečnej pasáži spravila chybu a stratila dosť času. Do cieľa prišla so stratou 59 stotín sekundy na Vlhovú. Už viac ako sekundu na Slovenku stráca piata Švajčiarka Wendy Holdenerová (1,16 s).Muži v Soldeu v sobotu súťažia v obrovskom slalome a po prvom kole je lídrom Švajčiar Marco Odermatt o 1,09 sekundy pred Francúzom Alexisom Pinturaultom, tretí Nór Alexander Steen Olsen je o ďalšie tri stotiny za súperom z Francúzska.Ak sa Odermatt, ktorý už má istotu celkového triumfu v SP aj v poradí disciplíny, udrží v druhom kole na pódiu, prekoná bodový rekord legendárneho Rakúšana Hermanna Maiera za jednu sezónu. Maier v roku 2000 dosiahol rovných 2000 bodov, Odermatt ich mal pred sobou na svojom konte 1942.