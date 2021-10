Vlhová vydala svoju prvú knihu, najťažšie pri písaní bolo pre lyžiarku odhaliť pravdu o bývalom trénerovi Magonim

lyžovaniu

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Víťazstiev aj veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári. Okrem toho dva malé glóbusy za slalom a paralelné disciplíny a šesť medailí z majstrovstiev sveta.To všetko stihla slovenská lyžiarka Petra Vlhová pred dovŕšením 26 rokov života a aktuálne to vtesnala do knižnej podoby. Publikácia "Petra s podtitulom Moja cesta k veľkému glóbusu" už je v predpredaji. Na pulty kníhkupectiev sa dostane v polovici novembra."Neviem, čo bude pre čitateľov najzaujímavejšie, ale snažila som sa byť otvorená a úprimná. Je tam zachytená celá moja kariéra, ale aj detstvo a príbeh, ako som sa dostala k veľkému. Najťažšie bolo rozprávanie o tom, čo som zažívala so svojím bývalým trénerom Liviom Magoni. Bojovala som s tým, ale nakoniec som sa rozhodla, že budem úprimná. Chcela som tým ľuďom ukázať, že spôsob, akým ma viedol tréner Magoni, nebol vždy správny. Možno sa v tom aj niekto nájde a pomôže to ľuďom v tom, že majú prehovoriť o svojich problémoch," uviedla Petra Vlhová počas slávnostného krstu svojej knihy.Krst sa konal vo štvrtok večer v Jasnej, ktorá v kariére ambicióznej Liptáčky zohrávala dôležitú úlohu. Práve na miestnych nízkotatranských svahoch robila prvé lyžiarske oblúky a v roku 2014 sa tam stala juniorskou majsterkou sveta. O sedem rokov neskôr tam triumfom v obrovskom slalome urobila podstatný krok k zisku veľkého krištáľového glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári.Na krste jej okrem autora Juraja Berzediho robila spoločnosť najbližšia rodina. Mama Zuzana, otec Igor a brat Boris. Tí všetci sa stali milými sudičkami a zapriali knihe dobrú predajnosť, fanúšikom príjemné chvíle pri jej čítaní a Petre ďalšie úspechy v pokračujúcej kariére."Či ma museli prehovárať pre napísanie knihy? Úprimne, áno. Brala som to tak, že je ešte skoro, veď stále mám len 26 rokov a časť kariéry pred sebou. A úlohu zohrával aj ďalší faktor. Nevedela som si predstaviť, že na to budem mať čas. Našťastie, v knihe sú aj kapitoly, do ktorých prispeli iní ľudia, čiže som v tom nebola sama. Ak by to mala byť reálna autobiografia, teraz by som ju nerobila. Nemala by som na to časový priestor. Je však fajn, že kniha vyšla. Reálne je o mňa záujem, ľudia ma prostredníctvom nej budú môcť bližšie spoznať. Je tam veľa vecí, o ktorých som nikdy predtým nerozprávala," zamyslela sa hlavná postava a zároveň spoluautorka.Dva roky uplynuli odvtedy, čo sa v hlave autora Juraja Berzediho zo športového projektu Sportnet zrodila prvá myšlienka napísať knihu o Petre Vlhovej. Oslovil rodinu Vlhovcov po Petrinom triumfe v obrovskom slalome na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare, Vtedy to však Petra zatrhla s argumentom, že ešte vlastne nič nedosiahla. Po zisku veľkého glóbusu, ktorý je akýmsi svätým grálom pre zjazdových lyžiarov, však zmenila názor."Spolupráca s Petrou na knihe prevýšila všetky moje očakávania. Mali sme spolu dva intenzívne štvorhodinové rozhovory a mal som z nich výborný pocit. Nebavil som sa len s úspešnou lyžiarkou, ale aj rozhľadenou a inteligentnou mladou ženou, ktorá na svoj vek dosiahla toho veľmi veľa. A čo je dôležité, 99 percent z toho, o čom sme sa rozprávali, sa objavilo aj v knihe. Takmer nič z toho, čo mi povedala, nevyhodila. Veľmi si vážim, že som ju s ňou mohol napísať," komentoval Juraj Berzedi.Jedným zo stálych členov Vlha Teamu počas najúspešnejších rokov kariéry úradujúcej víťazky Svetového pohára je aj tréner Matej Gemza . Jeho pohľad na Petru Vlhovú je jeden z najobjektívnejších, keďže s ňou zažil päť ostatných sezón v lyžiarskej špičke."Peťa je ambiciózna mladá žena s vysokými cieľmi a víziami a klobúk dolu pred ňou, že ich vie realizovať. Môžeme byť hrdí na to, že máme takého človeka. Ide si za svojím snom a my ostatní jej v tom len pomáhame."