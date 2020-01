Vlhová vynechá sobotňajší zjazd v Zauchensee, predstaví sa len v nedeľu

Útok na malý glóbus

Jedna alpská kombináciu

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová sa počas nadchádzajúceho víkendu v rakúskom zimnom stredisku Altenmarkt-Zauchensee predstaví v pretekoch Svetového pohára iba v nedeľu v alpskej kombinácii. Sobotňajší zjazd napokon vynechá, ide o piatkové popoludňajšie rozhodnutie jej tímu.Prvú alpskú kombináciu v tejto sezóne Svetového pohára žien zrušilo počasie, pred Vianocami sa vo Val d'Isére nejazdilo. Druhý pokus pre zjazdárske univerzálky príde nadchádzajúci víkend v Zauchensee a bude pri tom aj Vlhová, ktorá je úradujúca vicemajsterka sveta v tejto disciplíne alpskej všestrannosti. Nedeľňajšia súťaž sa začne o 9.15 h jazdou v super G a o 11.45 h príde na rad slalomové kolo.Vlhovej tréner Livio Magoni ešte v decembri pre denník Šport zdôraznil, že veľkou ambíciou pre túto sezónu bude zaútočiť na malý glóbus v paralelnom slalome aj v alpskej kombinácii.Okrem Zauchensee ženy majú v pláne absolvovať ešte dve kombinácie do konca sezóny - vo švajčiarskej Crans Montane (23.2.) a talianskom La Thuile (1.3.)."Kombinačné preteky sú pre nás dôležité. Chceli by sme sa pokúsiť získať malý glóbus podobne ako v paralelnom slalome. Náš cieľ v tejto sezóne je, aby sme na Slovensko priniesli aspoň jeden malý glóbus, čo by sa stalo prvýkrát v histórii. V januári uvidíme, v ktorej disciplíne budeme na tom najlepšie, a v ktorej má šancu získať malý glóbus," hovoril Livio Magoni.Vlhová absolvovala dosiaľ v kariére vo Svetovom pohári iba jednu alpskú kombináciu. Preteky všestrannosti jazdila začiatkom marca 2018 vo švajčiarskej Crans Montane a skončila tam na bronzovom stupienku.O necelý rok neskôr na majstrovstvách sveta v Aare vybojovala v kombinácii striebro, keď bola len o tri stotinky sekundy v súčte zjazdu a slalomovej jazdy pomalšia ako Švajčiarka Wendy Holdenerová