Vlna horúčav trápi viaceré krajiny na juhu a v strede Európy, vo veľkých mestách mäkol na cestách asfalt

11.7.2024 (SITA.sk) - Južná a stredná Európa sa vyrovnávajú s vlnou horúčav, ktoré na niektorých miestach smerujú k 40 stupňom Celzia. Od Talianska po Rumunsko úrady vystríhajú pred počasím a upozorňujú ľudí, aby boli opatrní, dostatočne pili vodu a nechodili von počas najteplejších hodín dňa.Talianske úrady vo štvrtok vyhlásili najvyššiu výstrahu v siedmich mestách, väčšinou v strednej časti krajiny, ale aj v Ríme a Terste. Teplotné podmienky zhoršuje vlhkosť a môžu postihnúť zdravých ľudí, ako aj ľudí so zdravotnými problémami, varovali talianske úrady.Magistrát v Ríme dokonca vydal aplikáciu, ktorá ľuďom pomôže nájsť verejné fontánky na pitie. V meste sa vo štvrtok ukazovateľ teplomera vyšplhal na 38 stupňov Celzia.V chorvátskom letovisku Dubrovník už na úsvite namerali 28 stupňov Celzia, čo naznačilo, že ani po západe slnka nepríde úľava. Kosovský meteorológ Mendim Rugova uviedol, že od 80. rokov rástla teplota v priemere o 2,5 stupňa Celzia a súčasná vlna horúčav môže trvať až do konca júla.„V regióne by sme mohli zaznamenať teploty nad 40 stupňov Celzia v niektorých častiach Albánska, Severného Macedónska, v Grécku a tiež v niektorých častiach Srbska,“ predpovedal. V Albánsku v pohraničí s Gréckom, Bosne a Hercegovine a Taliansku tento týždeň hlásili lesné požiare.Niekoľko požiarov vo štvrtok horelo v oblasti gréckeho Korintu a na ostrove Lesbos. Pre región okolo hlavného mesta Atény a ďalšie časti stredného Grécka boli vo štvrtok vydané výstrahy, pričom v piatok podobnú výstrahu vydali aj pre severovýchod krajiny. Grécke úrady uviedli, že krajina po miernej zime a jari toto leto čelí najväčšiemu riziku požiarov za posledné dve desaťročia.Meteorológovia uviedli, že teploty vo veľkých mestách boli ešte vyššie, ako sa oficiálne uvádzalo, keď z vyhriateho betónu sálalo teplo a dokonca mäkol asfalt. V českej Prahe v stredu dosahovala teplota 34 stupňov Celzia, no vo štvrtok mierne klesla.V tamojšej zoologickej záhrade rozložili tony ľadu, aby poskytol úľavu zvieratám. V rumunskej Bukurešti v utorok a v stredu pouličné teplomery ukazovali až 42 stupňov Celzia, no oficiálne merania boli o niekoľko stupňov nižšie.Na severe Srbska vo štvrtok ráno padol tohtoročný letný teplotný rekord, keď namerali 35 stupňov Celzia. V hlavnom meste Belehrad lekári hlásili, že ošetrili ľudí pre rôzne problémy súvisiace s teplom vrátane kolapsov. Srbské úrady uviedli, že používanie klimatizácií viedlo k obrovskej spotrebe energie podobnej úrovniam, ktoré sa bežne vyskytujú v zime, keď mnohí v krajine využívajú elektrinu na vykurovanie.