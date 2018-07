Vlna horúčav v Japonsku zabila ďalších dvoch ľudí

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 20. júla (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zomreli v piatok pravdepodobne na úpal v dôsledku pokračujúcej vlny horúčav v mnohých častiach Japonska, kde teploty miestami presahujú 35 stupňov Celzia. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Jednou z obetí je 63-ročná žena, ktorá upadla vo svojom dome v japonskom meste Kuvana do bezvedomia a neskôr zomrela. Ďalšiu 80-ročnú ženu údajne našli mŕtvu v jej dome v Tokiu. Predpokladá sa, že obe ženy zomreli na úpal, informovala tlačová agentúra Kjódo.Japonská meteorologická služba varovala pred "životunebezpečnými" horúčavami v mnohých častiach krajiny. Obyvateľov vyzvala na opatrnosť a odporučila im dodržiavať pitný režim a nevychádzať von z budov, ak to nie je potrebné.Tento mesiac vlna horúčav zabila v Japonsku už desiatky ľudí. Len vo štvrtok v krajine evidovali najmenej desať mŕtvych a približne 2600 ľudí hospitalizovaných v dôsledku úpalu.Meteorologická služba predpovedá, že horúčavy budú trvať do konca júla.Vlna mimoriadne horúceho počasia zasiahla Japonsko len týždeň po tom, ako na západe krajiny pri záplavách a zosuvoch pôdy vyvolaných prudkými lejakmi zahynulo približne 220 ľudí.