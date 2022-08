Vnútro sa už začína pripravovať na parlamentné a prezidentské voľby, hlasovanie poštou má vyjsť na dvestotisíc eur

16.8.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo verejné obstarávanie na zabezpečenie spracovania údajov, tlač a kompletizáciu zásielok pre voľbu poštou pre voľby do Národnej rady SR a voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať v roku 2024.Ako vyplýva z oznámenia na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, náklady na zabezpečenie služieb odhadujú na 210 985 eur bez DPH.„Predmetom zákazky je spracovanie údajov voličov nevyhnutných na zabezpečenie tlače materiálov na hlasovanie poštou zo zahraničia, tlač materiálov na hlasovanie poštou zo zahraničia a kompletizácia zásielky pre voľbu poštou zo zahraničia pre voľby do Národnej rady SR a voľby prezidenta SR, ktoré sa budú konať v roku 2024," uviedlo ministerstvo vnútra.Predpokladaný počet zásielok je podľa rezortu 120 000 pre voľby do NR SR v roku 2024 a 120 000 pre voľby prezidenta SR v roku 2024 a je stanovený za obdobie od 110 dní do 10 dní pred dňom konania volieb.Záujemcovia o zabezpečenie požadovaných služieb môžu ministerstvu predkladať ponuky do 13. septembra.