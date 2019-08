Vo 4. etape Okolo Poľska sa nesúťažilo, jazdci si uctili Lambrechta

Bjorg Lambrecht. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jaworzno 6. augusta (TASR) - Utorková štvrtá etapa na cyklistických pretekoch Okolo Poľska nemala súťažný charakter. Organizátori a pelotón si takto uctili pamiatku Bjorga Lambrechta z tímu Lotto-Soudal, ktorý zahynul v pondelok. Dvadsaťdvaočný Belgičan narazil v daždivom počasí do betónového priepustu pri ceste a neskôr vnútorným zraneniam podľahol.Pretekári v utorok nastúpili na 133-kilometrovú cestu z Jaworzna do Kocierzu s čiernymi páskami na ramenách, ich časy sa nemerali a nebudú započítané ani do celkového poradia. Na čele odštartovali jazdci Lotto-Soudal, po siedmich minútach sa na prvých priečkach postupne vymenili všetky tímy. Na 48. kilometri, na ktorom sa v pondelok stalo nešťastie, všetci zastali a minútou ticha si pripomenuli zosnulého kolegu. Informoval o tom portál cyclingnews.com.