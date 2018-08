Rys ostrovid, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bojnice 3. augusta (TASR) - Vo Falckom lese v Nemecku sa narodili ďalšie mláďatá rysa ostrovida. Ich otcami by mali byť samce, ktorí pochádzajú zo Slovenska, informovala hovorkyňa Národnej zoologickej záhrady Bojnice Simona Kubičková.Ďalšiu úspešnú reprodukciu reštituovaných rysov v nemeckej Biosférickej rezervácii Falcký les zaznamenal partner bojnickej zoo Stiftung Natur und Umwelt v rámci projektu LIFE LUCHS.uviedla Kubičková.Samicu Rosu, ktorú translokovali zo Švajčiarska v predchádzajúcom roku, lokalizoval výskumný tím pomocou údajov z telemetrie v blízkosti kamenného útvaru a úzkej jaskyne.priblížila hovorkyňa bojnickej zoo.Až genetická analýza vzoriek slín podľa nej poskytne informácie o otcovstve.ozrejmila.Rovnako samica Jara, ktorú v apríli tohto roka vypustili do Falckého lesa zo Švajčiarska, sa už vo svojom prvom roku úspešne zapojila do reprodukcie. Znamená to, že rysica už pri svojom príchode bola v počiatočnej fáze gravidity.doplnila Kubičková.Navyše, aj rysica Kaja bola podľa nej prostredníctvom fotopasce zaznamenaná pri presúvaní jedného mláďaťa, pričom jej fotografie naznačovali možnosť prezencie aj druhého rysíčaťa, avšak pre potvrdenie takejto informácie budú potrebné ďalšie údaje.podotkla.komentovala správy ministerka životného prostredia Nemecka Ulrike Höfkenová.Reprodukciou rysov je podľa tamojšieho vedúceho zoologického úseku Branislava Táma nadšená aj Národná zoologická záhrada v Bojniciach.skonštatoval.