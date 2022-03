Vo februári zbankrotovalo 732 Slovákov, boli medzi nimi aj ľudia bez domova

Viac bankrotujú muži

Najviac bankrotov v Nitrianskom kraji

8.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vo februári tohto roku zbankrotovalo na Slovensku 732 občanov. V medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 9,42 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, keď v januári zbankrotovalo 734 dlžníkov, ich v minulom mesiaci bolo o 0,27 percenta menej. Vyplýva to z údajov zverejnených spoločnosťou CRIF SK „Vo februári zbankrotovalo aj 92 ľudí bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Z celkového počtu zbankrotovaných ľudí bol ich podiel 11,37 percenta,“ uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková . Ako dodala, zbankrotovalo aj 16 manželských párov a zaznamenali aj štyri príbuzenské väzby, medzi nimi jeden manželský pár s dcérou ale tiež aj otec so synom.Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených vo februári 2022 ich pripadalo na mužov 463 a na ženy 269. Napriek miernym mesačným výkyvom pritom stále viac bankrotujú muži. Aj v minulom mesiaci sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov stali štyridsiatnici s podielom 28,01 percenta.V druhom mesiaci tohto roka súdy vyhlásili najviac osobných bankrotov v Nitrianskom – 193 a v Banskobystrickom kraji – 106. Naopak najmenej ich bolo v Žilinskom – 48 a v Trenčianskom kraji - 64.CRIF – Slovak Credit Bureau zabezpečuje na Slovensku prevádzku slovenských úverových registrov, bankového a nebankového, prostredníctvom ktorých si banky a stavebné sporiteľne, respektíve leasingové a splátkové spoločnosti overujú bonitu a schopnosť svojich klientov splácať budúce záväzky. Spoločnosť vznikla v máji 2004, jej jediným akcionárom je medzinárodná skupina CRIF, ktorá je štvrtý najväčší prevádzkovateľ úverových registrov a systémov pre podporu úverového rozhodovania na svete.