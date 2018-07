Vo Fiľakove sa začala výstavba novej tržnice

Na snímke zľava primátorka Lučenca Alexandra Pivková, primátor Fiľakova Attila Agócs, riaditeľka odboru podpory regionálneho rozvoja Úradu vlády SR Dominika Benická a Pavel Müller zo spoločnosti Strabag pri poklepávaní základného kameňa novej tržnice vo Fiľakove v okrese Lučenec, 25. júla 2018. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Fiľakovo 25. júla (TASR) – Lepšie priestory pre predávajúcich i kupujúcich, oživenie ďalšej časti mesta, ale aj odľahčenie dopravy v centre. To sú podľa samosprávy Fiľakova v okrese Lučenec hlavné prínosy novej tržnice, ktorej základný kameň v stredu slávnostne uložili na mieste jej výstavby na Trhovej ulici. Dodávateľom stavby je spoločnosť Strabag a dokončená by mala byť v novembri tohto roka.Podľa primátora Fiľakova Attilu Agócsa mesto na príprave výstavby novej tržnice pracovalo takmer tri roky.priblížil primátor s tým, že výstavbu financujú z viacerých zdrojov.konkretizoval Agócs.V novej tržnici vznikne 37 predajných miest pod hlavnou strechou a pod vedľajším altánkom. V prednej časti pri Trhovej ulici budú situované štyri malé obchody, ktoré mesto podľa primátorových slov ponúkne miestnym podnikateľom. V zadnej časti sa vytvorí sociálne zázemie. Samospráva chce v novej tržnici organizovať i vianočné trhy a rôzne burzy a očakáva celkové oživenie tejto časti Fiľakova.Po dokončení výstavby mesto presunie do tržnice predávajúcich z Trhovej ulice, kde v súčasnosti organizuje v stredu a sobotu trhy. V čase ich konania je ulica pre dopravu uzavretá, k čomu po vybudovaní novej tržnice už nebude treba pristupovať. Na Trhovej ulici zároveň plánuje samospráva v budúcnosti vystavať nové parkovacie miesta.Ako uviedla na margo novej tržnice primátorka Lučenca a členka výboru pre rozvoj okresu Alexandra Pivková, nová stavba bude mať význam aj z hľadiska podpory miestnych výrobcov a producentov potravín.podotkla.