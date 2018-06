Vo finále 2. kola v Krakove skončil singlista Slafkovský opäť druhý

Na archívnej snímke slovenský kanoista Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky:



C1 muži:



1. David Florence (V. Brit.) 83,86 (0),

2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 84,13 (0),

3. Michal Jáně (ČR) 84,42 (0),

4. Matej BEŇUŠ 84,56 (0), ...

v semifinále 18. Marko MIRGORODSKÝ 91,41 (4),

20. Michal MARTIKÁN (všetci SR) 91,54 (2)

Krakov 30. júna (TASR) - Slovenský singlista Alexander Slafkovský vybojoval v 2. kole Svetového pohára slalomárov na divokej vode v Krakove druhé miesto. Rýchlejší od neho o 0,27 sekundy bol len Brit David Florence, tretí skončil Čech Michal Jáně (+0,56) a štvrtý ďalší slovenský singlista Matej Beňuš (+0,70).Do finále singlistov vo veternom a chladnom počasí postúpil Slafkovský z 3. priečky (85,28) a Beňuš z 10. (88,86) a bol to on, ktorý medzi 22 bránkami nasadil ako prvý štartujúci časom 84,56 vysokú latku. Slafkovského finálová jazda však bola ešte rýchlejšie a v cieli prejavil veľkú radosť. Napokon ho zdolal výborným záverom Brit David Florence, Slafkovský, ktorý pred týždňom skončil doma v Liptovskom Mikuláši taktiež druhý, sa však v priebežnom poradí SP dostal na čelo celkového hodnotenia. Vo svojej kariére v pretekoch SP už dosiahol 23 medailových umiestení (6-11-6).Zo semifinále sa nepodarilo postúpiť 18. Mirgorodskému, ktorý nabral štyri sekundy penalizácie na 2. a 19. bránke, až 20. Martikán si ťukol bránku s číslom 21, no ani čistá jazda by ho do finále neposunula. V semifinále stroskotal aj 19. Nemec Tasiadis, víťaz 1. kola SP v Liptovskom Mikuláši.