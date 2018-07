Vo finále 3. kola SP slalomárov skončil singlista Slafkovský druhý

Na archívnej snímke slovenský pretekár Alexander Slafkovský. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Finálové výsledky:



C1 muži: 1. Sideris Tasiadis (Nem.) 100,06 (0), 2. Alexander SLAFKOVSKÝ (SR) 100,77 (0), 3. Luka Božič (Slovin.) 102,87 (2), 4. Marko MIRGORODSKÝ 103,31 (0), 5. Michal MARTIKÁN (obaja SR) 103,48 (0), ... v semifinále 13. Matej BEŇUŠ (SR) 107,06 (0)

Augsburg 7. júla (TASR) - Vo finále 3. kola Svetového pohára slalomárov na divokej vode skončil v nemeckom Augsburgu slovenský singlista Alexander Slafkovský opäť druhý, tak ako v predchádzajúcich kolách v Liptovskom Mikuláši a Krakove. Zvíťazil domáci Nemec Sideris Tasiadis časom 100,06, Slafkovský za ním zaostal len 0,71 sekundy a upevnil si priebežné vedenie v celkovom hodnotení SP. Tretie miesto patrilo Slovincovi Luka Božičovi (+2,81), štvrté a piate ďalším Slovákom, Markovi Mirgorodskému (+3,25) a Michalovi Martikánovi (+3,42).Vo finále vyzval slovenských kanoistov na súboj najmä domáci Tasiadis časom 100,06. Zostávalo jediné, oproti semifinále sa ešte zrýchliť. Mirgorodský na prvom medzičase strácal minimálne (+0,34), na druhom takmer tri sekundy (+2,79), no zaradil sa hneď za Tasiadisa. Z druhej priečky ho najskôr vytlačil Slovinec Božič, a potom sa už čakalo na Martikána a Slafkovského. Martikán (medzičasy +1,53 a +4,88) sa oproti semifinále spomalil a na pódium sa nepretlačil. Slafkovský (+0,85 a +1,29) zabojoval, aj sa zrýchlil, no napokon mu na druhom mieste na Tasiadisa chýbalo 0,71 sekundy. V tejto sezóne v troch pretekoch SP tri razy skončil druhý a jasne vedie v priebežnom hodnotení.V semifinále slovenskí singlisti medzi 24 bránkami naznačili frontálny útok na medailový stupeň. Suverénni boli prvý Slafkovský časom 101,92, druhý Martikán za ním zaostal len o 0,15 sekundy (102,07) a do finálovej desiatky sa premiérovo v sezóne zmestil aj 6. Mirgorodský (104,43). Jedine Matej Beňuš s 13. miestom nepostúpil, v tomto roku prvý raz, síce ukázal čistú jazdu, no o niečo pomalšiu a na postup mu chýbalo 0,40 sekundy.Vo finále chýbali slovenské kajakárky. Už v kvalifikácii skončili Kaliská a Haššová a Eliška Mintálová v semifinále zajazdila len 23. najlepšiu jazdu.