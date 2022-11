Vo Fínsku sa začína nová sezóna Svetového pohára v biatlone, Bátovská Fialková si pochvaľuje prípravu

Šima napriek "blbému roku" zabojuje

29.11.2022 (Webnoviny.sk) - Vytrvalostnými pretekmi mužov na 20 km sa v utorok vo fínskom Kontiolahti začne nová sezóna Svetového pohára v biatlone. Chýbať nebudú ani slovenskí reprezentanti, v utorkovej súťaži sa predstavia Tomáš Sklenárik V porovnaní s predchádzajúcou sezónou nastali v slovenskom mužskom tíme zmeny, skončili v ňom Tomáš Hasilla Šimon Bartko aj Matej Baloga Okrem Sklenárika so Šimom má šancu pripísať si premiérové štarty na tomto fóre aj mladík Damián Cesnek, najprv však musí splniť príslušné podmienky. Trénerom mužskej reprezentácie v biatlone už nie je Tomáš Kos , aktuálne ju vedie Lukáš Daubner v spolupráci s Martinom Otčenášom "Príprava neprebiehala úplne podľa mojich predstáv. Mal som blbý rok. Hneď na začiatku som mal COVID-19 a keď som sa už konečne ako tak rozbehol, tak mi museli vybrať znamienko na chodidle a nemohol som dva týždne chodiť. Ešte som potom raz ochorel, takže neodtrénoval som všetko, čo som chcel a čo bolo treba. Som sám zvedavý ako bude prebiehať sezóna. Ale už sa teším na preteky a budem sa snažiť o čo najlepšie výsledky. Urobil som preto všetko, čo sa dalo, aj napriek tým obmedzeniam," povedal Šima podľa webu slovenskybiatlon.sk.O deň neskôr vstúpia do hry aj ženy vytrvalostnými pretekmi na 15 km. Stálicami v slovenskom tíme sú sestry Ivona Fialková a Paulína Bátovská Fialková, ktoré zvažovali koniec kariéry, no rozhodli sa pokračovať. V pretekoch SP môže Slovensko na základe rebríčka postaviť štyri pretekárky, šancu tak majú aj sestry Mária a Zuzana Remeňová, Veronika Machyniaková Henrieta Horvátová či Ema Kapustová "Súťažím preto, že chcem uspieť, ináč by som už nebola ochotná absolvovať takú náročnú prípravu. Robila som všetko pre to, aby som presne strieľala a rýchlo behala. Treba povedať aj to, že vo svetovej konkurencii pribudli rýchle mladé pretekárky. Biatlon sa posúva, existujú nové tréningové metódy, ktoré prinášajú mladí tréneri. Je čím ďalej tým ťažšie držať s tým krok. Robila som, čo som mohla a dúfam, že to bude fajn. Celá príprava bola podľa mňa skvelá. Až sa bojím vysloviť, že po jej absolvovaní mám vo všetkom najlepšie funkčné parametre za uplynulé roky. Za veľa rokov. Neviem, čo by som mohla spraviť ešte lepšie, aby som bola v zime dobrá," poznamenala Bátovská Fialková pre denník Šport. Tá skončila piata vo vytrvalostných pretekoch žien na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. V SP sa v minulosti osemkrát dostala na pódium (0-4-4), až šesťkrát v ročníku 2018/2019. Na víťazstvo v seriáli stále čaká.Veľké krištáľové glóbusy za prvenstvo v celkovom hodnotení SP budú v tejto sezóne obhajovať Francúz Quentin Fillon Maillet a Nórka Marte Olsbuová Röiselandová.Po Kontiolahti bude seriál SP pokračovať postupne v rakúskom Hochfilzene, francúzskom stredisku Le Grand-Bornand, slovinskej Pokljuke, nemeckom Rupholdingu, talianskej Anterselve, po februárových majstrovstvách sveta v nemeckom Oberhofe aj v českom Novom Meste na Morave, švédskom Östersunde a nórskom Osle v areáli Holmenkollen.