Vo Francúzsku pokračovali protesty žltých viest

Paríž 12. mája (TASR) - Prívrženci francúzskeho hnutia tzv. žltých viest pokračovali v sobotu v pravidelných pouličných protestoch, informovala agentúra AP.Podľa bilancie ministerstva vnútra sa na protestoch v celej krajine zúčastnilo asi 18 600 ľudí vrátane asi 1200 v Paríži, uviedla agentúra AFP. Hnutie žltých viest však informovalo o viac ako 37 000 demonštrantoch.Pochod v Paríži sa začal v blízkosti sídla univerzity Jussieu. Žlté vesty takto chceli vyjadriť solidaritu s učiteľmi, ktorí tento týždeň štrajkovali na protest proti návrhu vzdelávacej reformy.Vzhľadom na to, že stále platí zákaz zhromažďovania a protestov na parížskej triede Champs-Élysées a na väčšine územia centrálnej časti Paríža, dejiskami celoštátnych protestných zhromaždení boli mestá Lyon v stredo-východnom Francúzsku a Nantes na západe krajiny. V každom z týchto miest sa zišlo do 3000 prívržencov protivládneho hnutia.Zhromaždenia mali väčšinou pokojný priebeh, ale polícia v Nantes bola nútená použiť slzotvorný plyn na rozohnanie demonštrantov, z ktorých mnohí sa pokúšali stavať v uliciach barikády. V následných potýčkach s radikálmi bolo zranených najmenej desať zasahujúcich policajtov. Zhromaždenie sa začalo rozchádzať okolo 18:00 h SELČ.Viacerí rečníci na zhromaždeniach žltých viest vyzývali prítomných, aby 26. mája, keď sa vo Francúzsku budú konať voľby do Európskeho parlamentu, šli voliť auviedol predstaviteľ žltých viest Jerôme Rodrigues, ktorý sa stal jednou z vedúcich osobností hnutia - okrem iného aj v súvislosti s medializáciou jeho zranenia počas protestov, keď v januári po zásahu tváre gumeným projektilom prišiel o oko.Agentúra AFP dodala, že žlté vesty idú do eurovolieb s viac ako jednou kandidátnou listinou. V prieskumoch verejnej mienky však nevykazujú nárast počtu sympatizantov.V reakcii na protivládne protesty prezident Macron v apríli predstavil súbor opatrení v oblasti zvyšovania miezd a daňových úľav pre osoby s nízkymi príjmami a prisľúbil, že sťažnosti a návrhy voličov bude vláda riešiť operatívnejšie.