Vo Francúzsku stovky osôb odhalili vyšetrovanie sexuálneho násilia v športe, obeťami boli deti

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Viac ako 400 osôb spomedzi trénerov, učiteľov či iných osôb vo Francúzsku odhalilo rozsiahle rok trvajúce vyšetrovanie sexuálneho násilia a jeho krytia v športovej oblasti. Podľa francúzskeho ministerstva športu väčšina obetí takého konania boli deti do 15 rokov.Spolu 60 osôb už za svoje činy čelilo trestnému konaniu, ďalších viac ako sto identifikovaných previnilcov muselo opustiť svoje pracovné pozície a v ďalších prípadoch ešte prebieha vyšetrovanie. V celej veci nejde len o niektoré špecifické oblasti športu, vyšetrovanie potvrdilo také správanie až v 48 odvetviach.Ako informoval francúzsky rezort športu, až 96 percent obvinených sú muži a 83 percent obetí ženy. Takmer dve tretiny z obetí mali menej ako 15 rokov.Celú kauzu spustila vo februári 2020 verejná výpoveď krasokorčuliarky Sarah Abitbolovej, bronzovej z MS 2000 v športových dvojiciach, ktorá s Stéphanom Bernadisom získala sedem medailí na ME (0-2-5).Desaťnásobná národná šampiónka v knihe opísala, ako ju v znásilňoval jej tréner Gilles Beyer, keď bola ešte tínedžerka. Vyšetrovanie tohto prípadu stále prebieha.Po Abitbolovej sa osmelili ďalší krasokorčuliari, ktorí tiež obvinili svojich trénerov zo sexuálneho násilia. Ministerstvo športu dokonca zriadilo špeciálnu platformu, ktorá športovcom umožnila nahlasovanie takého konania. Jednotlivými prípadmi sa potom zaoberali vyšetrovatelia.Rezort športu vo svojej tohtotýždňovej správe označil Abitbolovej svedectvo za "historický okamih francúzskeho športu", ktorý zvýšil povedomie o celom probléme a prinútil úrady, aby proti zneužívaniu zakročili.V piatok tiež vo Francúzsku vstúpil do platnosti nový zákon o prísnejšej kontrole športových pedagógov vrátane dobrovoľných trénerov. Francúzska vláda a národné federácie sa zaviazali, že budú na správy o zneužívaní reagovať rýchlejšie a efektívnejšie.