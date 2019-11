Vo Francúzsku vykradli stredovekú katedrálu zapísanú v UNESCO

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Oloron-Sainte-Marie 4. novembra (TASR) - Neznámi zlodeji sa v noci na pondelok vlámali do stredovekej katedrály v oblasti Pyrénées-Atlantiques na juhozápadne Francúzska a ukradli tam kalichy zo striebra, omšové rúcha a iné bohoslužobné predmety.Krádež sa odohrala v katedrále v mestečku Oloron-Sainte-Marie, ktorý je zapísaná v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, dodala televízia BFM.Podľa predbežného vyšetrovania zlodeji vyvalili bočný vchod do katedrály pomocou baranidla - stromu, ktorý mali zrejme priviazaný na streche auta.Po narušení objektu zlodejmi sa pustil alarm. Políciu na miesto činu privolali aj obyvatelia blízkych domov, podľa ktorých krádež spáchala trojica maskovaných mužov okolo 02.00 h SEČ.Na miesto prišli autom značky Peugeot 106, ktoré už polícia medzičasom našla. Podľa polície zlodeji potom presadli do iného auta.Starosta mestečka Hervé Lucbéreilh sa pre televíziu BFM vyjadril, že zlodeji mali naponáhlo, keďže na nádvorí sa našla rozbitá váza i socha.Dodal, že zlodeji ukradli prakticky všetky predmety z drahých kovov, ktoré boli v klenotnici katedrály vystavené. Medzi nimi je napr. omšový kalich i monštrancia. Neodniesli si však relikvie sv. Grata ani starodávny betlehem.Podľa rozhlasovej stanice France Bleu Béarn páchatelia rozpílili oceľové mreže, ktoré chránili klenotnicu v kaplnke katedrály, a porozbíjali sklené výplne vo vitrínach, kde boli predmety vystavené.Radnica mesta podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Primátor sa vyjadril, že".Krádež odsúdili Marc Aillet, biskup z Bayonne, Lescaru a Oloronu, ako aj francúzsky minister kultúry Franck Riester.Mestečko Oloron-Sainte-Marie je obľúbenou zastávkou pútnikov smerujúcich do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Mestečko sa nachádza 30 kilometrov od španielskej hranice.Jedným z najstarších prvkov katedrály je jej románsky portál z 12. storočia. Chrám postihli požiare v 13. i 14. storočí. V 16. storočí počas náboženskej vojny medzi katolíkmi a hugenotmi bola katedrála vydrancovaná. Do 18. storočia budova zažila niekoľko prestavieb a opráv. Svoju súčasnú podobu nadobudla v 19. storočí.