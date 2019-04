Vo Francúzsku začal platiť protivandalský zákon

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. apríla (TASR) - Podpisom prezidenta Emmanuela Macrona nadobudol vo štvrtok vo Francúzsku účinnosť tzv. protivandalský zákon, ktorého cieľom je účinnejšie zakročiť proti agresívnym účastníkom stále prebiehajúcich protivládnych demonštrácií.Ako vo štvrtok napísal spravodajský portál LCI, polícia a ďalšie bezpečnostné zložky budú podľa tohto zákona postupovať už túto sobotu, keď sa opäť očakávajú protesty hnutia "žltých viest". Zhromaždenia a pochody sa uskutočnia v poradí už 22. sobotu po sebe.Francúzsky minister vnútra Christophe Castaner vo svojom tvíte napísal, že protivandalský zákon má za cieľ zaistiť udržanie verejného poriadku počas demonštrácií, "chráni Francúzov pred nebezpečím a násilím a chráni aj inštitúcie a slobody".Zákonom sa upravujú aj pravidlá prehliadok batožín a áut potenciálnych účastníkov demonštrácií, pri ktorých sa príslušníci bezpečnostných zložiek budú zameriavať na predmety využiteľné ako zbraň, napríklad skrutkovače, kladivá, petangové gule a podobne.Počas demonštrácií sa zakazuje aj úplné či čiastočné zámerné zahaľovanie tváre maskami či šatkami. Nerešpektovanie tohto nariadenia sa považuje za priestupok s možným udelením pokuty do 15.000 eur či dokonca trestu odňatia slobody.Zákonom sa zavádza aj princíp "ničíš-platíš". Kým doteraz odškodné za materiálne škody spôsobené počas protestov platil štát, po novom má štát právo viesť občianske súdne konanie proti osobe, ktorá sa dopustila násilností voči spoluobčanom či poškodzovania cudzej veci a vymáhať odškodné priamo od tohto vandala.Kritici zákonu vyčítajú, že ohrozuje slobodu prejavu a zhromažďovania, pričom upozorňujú, že Francúzsko bolo nedávno terčom kritiky medzinárodných inštitúcií za eskaláciu násilia pri potláčaní protivládnych demonštrácií v niektorých francúzskych mestách.Blokády ciest a dôležitých objektov vo Francúzsku sa začali 17. novembra 2018, keď ich účastníci, oblečení do reflexných žltých viest, začali protestovať proti rastúcim cenám pohonných hmôt. Protesty postupne prerástli do masového hnutia proti zvyšujúcim sa životným nákladom. Počet účastníkov protestných zhromaždení sa však znižuje.