Vo Francúzsku zmarili džihádistické sprisahanie proti LOH, obvinili 18-ročného mladíka z Čečenska

Plán útoku na futbalové podujatia

Stav najvyššej bezpečnostnej pohotovosti

Viacero potenciálnych rizík

1.6.2024 (SITA.sk) - Francúzske úrady v piatok vzniesli predbežné obvinenia z terorizmu voči 18-ročnému mladíkovi podozrivému zo sprisahania zameraného na divákov na futbalovom turnaji v rámci olympijských hier v Paríži. Minister vnútra Gérald Darmanin uviedol, že ide o prvé takéto zmarené sprisahanie zamerané na OH, ktoré sa začnú o osem týždňov.Muž je obvinený z plánovania „násilnej akcie“ v mene džihádistickej ideológie Islamského štátu , uviedla v piatok vo vyhlásení národná protiteroristická prokuratúra. Muž, ktorý nebol identifikovaný, je zadržaný vo väzbe až do ďalšieho vyšetrovania.Darmanin vo vyhlásení uviedol, že členovia Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť zatkli 22. mája osemnásťročného muža z Čečenska pre podozrenie, že stojí za plánom útoku na futbalové podujatia, ktoré sa budú konať v meste Saint-Étienne.Podľa prvotného vyšetrovania muž pripravoval útok na Štadión Geoffroya Guicharda v Saint-Étienne, ktorý bude počas olympiády hostiť niekoľko futbalových zápasov. Plánovaný útok mal byť zameraný na divákov a policajné zložky, uvádza sa vo vyhlásení francúzskych úradov.Podozrivý podľa nich chcel „zaútočiť na olympijské podujatia, zomrieť a stať sa mučeníkom“. Francúzsko je pred olympijskými a paralympijskými hrami v Paríži v stave najvyššej bezpečnostnej pohotovosti. Podujatie, ktoré sa koná od 26. júla do 11. augusta, by malo prilákať milióny návštevníkov. Futbalové zápasy sa budú konať v mestách po celom Francúzsku.Darmanin nespomenul v súvislosti s futbalovým turnajom konkrétnu bezpečnostnú hrozbu, ale uviedol, že existuje viacero potenciálnych rizík, vrátane hrozieb od islamských extrémistických skupín, násilných ekologických aktivistov, krajne pravicových skupín a kybernetických útokov z Ruska alebo iných krajín.Organizačný výbor olympijských hier v Paríži uviedol, že bol o zatknutí informovaný a ocenil prácu spravodajských a bezpečnostných služieb. „Bezpečnosť je najvyššou prioritou Paríža 2024. Denne pracujeme v úzkej koordinácii s ministerstvom vnútra a všetkými zainteresovanými stranami. Budeme naďalej plne mobilizovaní,“ uvádza sa vo vyhlásení organizačného výboru.