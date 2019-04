Vo francúzskych školách začnú testovať projekt raňajok zadarmo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 8. apríla (TASR) - Od 17. apríla sa vo Francúzsku začína testovať pilotný projekt, v rámci ktorého deti zo sociálnej slabších vrstiev dostanú v škole zdarma raňajky. Projekt sa bude testovať v ôsmich vzdelávacích zariadeniach, od septembra by sa mal rozšíriť na celé územie krajiny.Okrem toho vláda od konca apríla spúšťa testovanie projektu, v ktorého rámci budú deti za obedy v školskej jedálni platiť jedno euro.Štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Christelle Dubosová v rozhovore pre nedeľník Journal du Dimanche vysvetlila, že v mnohých obciach na francúzskom vidieku školské jedálne nemajú zľavy na cenu obedov pre deti zo sociálne slabých rodín a ich rodičia nemajú financie na uhradenie plnej ceny za obed.Obce, ktoré sa do vládneho projektu zapoja, dostanú od vlády dotáciu dve eurá na každé jedlo. Ráta sa s tým, že priemerná cena jedla v školskej jedálni nepresiahne 4,50 eura. Dubosová spresnila, že tento projekt sa týka 10.000 obcí vo Francúzsku.Zavedenie bezplatných raňajok pre deti zo sociálne slabších rodín sľúbil francúzsky prezident Emmanuel Macron ešte vlani v septembri. Prezentoval vtedy národnú stratégiu boja proti chudobe s rozpočtom vo výške 8,5 miliardy eur.Pri tvorbe tohto projektu sa vychádzalo z faktu, že jedno z desiatich detí zo sociálne slabých alebo vyčlenených rodín prichádza do školy hladné.Podľa Dubosovej aj vďaka tomu takéto dieťa nemá rovnaké podmienky na učenie ako jeho naraňajkovaný spolužiak. Dubosová zdôraznila, že zavedenie bezplatných raňajok v školeTelevízia France 3 vo svojej reportáži v pondelok informovala, že niektoré školy vo Francúzsku zaviedli systém raňajok pre svojich žiakov už vlani v decembri. Deti za ne platia 20 eurocentov.Podľa učiteľov sú študijné výsledky týchto detí aj ich pozornosť na vyučovaní odvtedy oveľa lepšie. Deti si na raňajky môžu vybrať cereálnu tyčinku alebo niekoľko keksov a ako nápoj ovocný džús či kakao.