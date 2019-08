Vo Frankfurte nad Mohanom je výstava klenotov z keltského obdobia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. augusta (TASR) – Slovenská výstava Biatec.Nonnos - Kelti na strednom Dunaji je v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. V tamojšom archeologickom múzeu predstavuje vývoj osídlenia v priestore Bratislavskej brány a okolí od 8. storočia pred Kristom do 1. storočia po Kristovi.Expozíciu pripravil kolektív autorov zo štyroch inštitúcií: Archeologického a Historického múzea Slovenského národného múzea (SNM), Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Múzea mesta Bratislavy. Obsahuje poznatky z najnovších archeologických výskumov a je prvou samostatnou slovenskou archeologickou výstavou v Nemecku."Sú tam inštalované klenoty z územia Bratislavy, Devína a juhozápadného Slovenska: pohrebná keramika z tzv. kniežacích hrobov kalenderberskej kultúry staršej doby železnej v Dunajskej Lužnej, nálezy železných depotov zo Záhoria, bronzová platnička z opaska zo Stupavy, nálezy zo šperkárskej a kováčskej dielne v Devíne. Tiež bohaté nálezy strieborných mincí z bratislavského oppida spolu so zlatým pokladom z Bratislavského hradu, rímske importy objavené na Bratislavskom hrade a v Starom Meste či inventár hrobu germánskeho náčelníka zo Zohora s unikátnym nálezom zlatého náramku s hadími hlavičkami," uviedol pre TASR spoluautor expozície Juraj Kucharík z Historického múzea SNM.Podľa neho kolektív autorov kládol dôraz na keltské osídlenie juhozápadného Slovenska a predovšetkým jeho oppidum v Bratislave, ktoré niekdajší obyvatelia pozdvihli na európsku úroveň. Posledné výskumy na Bratislavskom hrade priniesli prekvapujúce poznatky o intenzívnych obchodných a azda aj politických kontaktoch medzi Keltmi žijúcimi v bratislavskom oppide a predstaviteľmi Rímskej ríše."Kamenné architektúry stavané na rímsky spôsob, vyspelé hrnčiarske či kovospracujúce remeslo a prepracovaný systém mincovníctva dokazuje vysokú úroveň osídlenia v Bratislave v 1. storočí pred Kristom," dodáva Kucharík.Moderná architektúra výstavy je vkomponovaná do priestoru stredovekého kláštora, sídla frankfurtského múzea. Slovenskú časť dopĺňajú exponáty o osídlení vo Frankfurte a jeho okolí v danom období. Súčasťou expozície, ktorá potrvá do 1. decembra, je interaktívna edukačná línia pre detských návštevníkov s viacerými stanovišťami.