Vo štvrtok sa pred súd postaví bývalý mafián Adamčo, vypočuje si trest za svoje zločiny

Vražda podnikateľa

Doživotný trest

7.2.2022 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd vytýčil na pracovisku v Banskej Bystrici na štvrtok (10. februára) verejné zasadnutie, na ktorom sa má zaoberať odsúdeným príslušníkom východoslovenského podsvetia Branislavom Adamčom.Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, konkrétne by mal súd rozhodovať o uložení trestu za skutky, za ktoré bol Adamčo v minulosti uznaný za vinného. Dôvodom je, že v inej trestnej veci mu súdy vyhoveli so žiadosťou o obnovu konania.Najvyšší súd SR v novembri 2021 potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý Adamčovi povolil obnovu konania v prípade vraždy podnikateľa Mariána Karcela z roku 2000.Za tú bol odsúdený na 15 rokov väzenia. Keď bol následne na Špecializovanom trestnom súde odsúdený za členstvo v zločineckej skupine a ďalšiu vraždu Arpáda Nistora z roku 2004, ŠTS mu uložil súhrnný doživotný trest aj na základe predošlého odsúdenia.Podľa trestného poriadku „ak bola povolená obnova konania a ide o niektorý z trestných činov, za ktoré bol právoplatne uložený úhrnný alebo súhrnný trest, a súd vrátil vec prokurátorovi do prípravného konania, určí po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia povoľujúceho obnovu konania na verejnom zasadnutí rozsudkom primeraný trest za ostávajúce trestné činy".