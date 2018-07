Vo štvrtok v Glasgowe štartuje éra spoločných šampionátov

Na ilustračnej snímke triatlonista Richard Varga. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

V dejisku Mokošová a prvé slovenské družstvo od 2003

Program ME v športovej gymnastike žien:



štvrtok, 2. augusta: kvalifikácie (Slovenky od 14.15)

piatok, 3. augusta: juniorky - družstvá (Slovenky od 19.30)

sobota, 4. augusta: finále družstiev (14.00)

nedeľa 5. augusta: juniorky - náradia (11.00), finále dospelých na náradiach (15.30)

Glasgow 31. júla (TASR) - Majstrovstvá Európy Glasgow 2018 sú nová udalosť vo svete športu, majú multiodvetvový charakter a začínajú sa v Škótsku vo štvrtok 2. augusta. O kontinentálne tituly budú v jednom meste bojovať najlepší Európania v plaveckých športoch, veslovaní, športovej gymnastike, golfe, triatlone a cyklistike. Pravdepodobná účasť Petra Sagana v cestných pretekoch s hromadným štartom by mala byť jedným z vrcholov na záver akcie v nedeľu 12. augusta.Podujatie sa uvádza v spoločnosti s atletickými ME v Berlíne (7.-12. augusta). Logo udalosti je bez dejísk a iba s názvom "European Championships". V slovenskej terminológii sa asi ukotví formálny výraz "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018", tak sa realizuje aj oficiálna stránka podujatia, ktoré je niečo úplne iné ako Európske hry a ktoré má ambíciu raz za štyri roky dať dokopy kľúčové olympijské disciplíny v letných odvetviach.Európske šampionáty sú akoby akt obrany pred dominanciou futbalu, jeho masívny vplyv bol cítiť nedávno počas MS v Rusku.cituje DPA Henninga Lambertza, šéftrénera plavcov Nemeckého zväzu plaveckých športov. Jeho slová sú kritériové, veď ich povedal zástupca odvetvia, ktoré samotné vyskladá vrcholné podujatie zo synchra, skokov, klasického bazénového i diaľkového plávania a na MS aj s vodným pólom.Je paradoxné, že v tomto čase práve vo futbale prebieha iný a istým spôsobom aj opačný proces - štiepenie jedného podujatia do viacerých dejísk. ME 2020 sa odohrajú v 13 mestách, medzi nimi aj v Glasgowe. Škótska veličina tak figuruje v európskom športovom dianí ozaj výrazne. Vo štvrtok sa to odpichne súťažami vo veslovaní, v športovej gymnastike žien a v dráhovej cyklistike. Prvé cenné kovy odovzdajú v piatok a potom už každý z nasledujúcich 9 dní prináša bohaté medailové kolekcie. Zo slovenského pohľadu by vrcholy mali prísť až v druhý týždeň. V piatok 10. augusta o 17.00 SELČ štartuje klasický olympijský triatlon s čerstvým šprintérskym majstrom Európy Richardom Vargom a v nedeľu o 11.30 by mal dupnúť do pedálov Peter Sagan.Ako prvé slovenské športovkyne vstúpia do diania na premiérovom podujatí "Európske šampionáty Glasgow/Berlín 2018" športové gymnastky. V škótskom dejisku na ME ich je v A-tíme päť, na čele s olympioničkou Barborou Mokošovou.Na 32. ME sa podľa údajov Slovenského gymnastického zväzu predstavia okrem Mokošovej Chiara Bunceová, Radka Kalamárová, Ema Kuklovská a Karolína Takáčová. V kategórii junioriek Kristína Pýchová a Elena Ušáková. Majstrovstvá sú aj prvé kvalifikačné podujatie pre 2. Európske hry 2019, priamy postup si zabezpečia tímy na 1.–6. mieste. Slovenské družstvo štartuje v druhom slede a začína na kladine. Je to prvé vystúpenie slovenského kolektívu na vrcholnom gymnastickom podujatí od roku 2003.V Glasgowe očakávajú takmer 140 dospelých a 135 junioriek z 35 národných federácií, muži sa predstavia ďalší týždeň. Hoci ide o populárne olympijské odvetvie, aj ono má svoje starosti so sledovanosťou. Preto si šéfovia federácií vo veľmocenských krajinách veľa sľubujú od multiodvetvového charakteru akcie. Mala by pritiahnuť dokopy viac televíznych divákov ako akoby sa zrátali štatistiky zo separátnych podujatí.