Vo Švajčiarsku bol smútočný pochod na pamiatku rozpusteného ľadovca

Ženeva 22. septembra (TASR) - Smútočným pochodom do Álp si v nedeľu vo Švajčiarsku niekoľko desiatok ľudí pripomenulo takmer úplný zánik ľadovca Pizol, z ktorého zostal len zlomok toho, akým býval kedysi. Ľadovec sa rozprestieral vo výške približne 2700 metrov nad morom, blízko hraníc Lichtenštajnska a Rakúska.Ako pripomenula agentúra DPA, podobné recesistické, ale vo svojej podstate veľmi smutné podujatie sa uskutočnilo pred niekoľkými týždňami aj na Islande, kde v dôsledku zmeny klímy prišiel o svoj štatút ľadovec Okjökull.Na rozlúčku s ľadovcom Pizol prišlo asi sto ľudí. Väčšina z nich vypočula želanie organizátorov a na turistickom oblečení mali aj prvky charakteristické pre tradičný smútočný odev.Na úvod smútočného pochodu sa prítomným prihovorila vedkyňa a environmentalistka Alessandra Degiacomiová, ktorá konštatoval, že Pizol "stratil toľko zo svojej podstaty, že z vedeckého hľadiska už nie je ľadovcom".Nasledovali príhovory ďalších vedcov a dokonca i jedného kňaza. Smútočný obrad a pochod do hôr sprevádzala hudba z dreveného alpského rohu, ktorý je tradičným nástrojom miestnych horalov.Na rozdiel od rozlúčky s Okjökullom v Alpách na mieste, kde býval ľadovec Pizol, nenainštalovali kamennú tabuľku na jeho počesť.Smútočný obrad vo Švajčiarsku sa konal krátko pred tým, ako sa v pondelok v new Yorku začne klimatický summit za účasti šéfov štátov a vlád, ktorých tam vyzvú, aby ich krajiny dôslednejšie plnili prijaté záväzky a prijímali opatrenia, ktoré povedú k obmedzeniu globálneho otepľovania a udržaniu zvyšovania teploty výrazne pod dvoma stupňami Celzia s cieľom čo najviac sa priblížiť hodnote 1,5 stupňa v porovnaní s teplotou v období pred industrializáciou.