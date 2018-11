Vo Švajčiarsku našli syna premiéra A. Babiša hľadaného políciou

Český premiér Andrej Babiš, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 13. novembra (TASR) - Server Seznam Zprávy zverejnil v utorok informáciu, že jeho redaktori našli vo Švajčiarsku syna českého premiéra Andreja Babiša, ktorého sa pre kauzu farmy Čapí hnízdo (Bocianie hniezdo) snaží vypátrať polícia.V rozhovore s novinármi Andrej Babiš mladší uviedol, že sa proti svojej vôli dostal na Krym, kam ho nechala odviezť jeho ošetrujúca psychiatrička, aby v prípade nemohol vypovedať. Niektoré dokumenty týkajúce sa stredočeskej farmy Čapí hnízdo údajne skutočne podpísal, nevedel však, aký je ich obsah. Práve rodinnou väzbou obhajoval český premiér svoje kroky v celom spore okolo dotácie pre Čapí hnízdo, napísala na svojej webovej stránke spravodajská televízia ČT24.Babišov syn ďalej povedal, že sa v minulosti pre konflikt s políciou dostal do Národného ústavu pre duševné zdravie, kde sa stretol s psychiatričkou Ditou Protopopovovou. Tá je autorkou správy o zdravotnej nespôsobilosti Babiša mladšieho a tohto rok kandidovala v komunálnych voľbách za hnutie ANO, na ktorého čele stojí súčasný český premiér.Po vypuknutí kauzy okolo dotácie pre Čapí hnízdo údajne manžel Protopopovovej odviezol premiérovho syna na ukrajinský polostrov Krym. "" uviedol pre Seznam TV Babišov mladší.povedal Andrej Babiš mladší. "On (Protopopov) mi na Ukrajine povedal - ja a tvoj otec urobíme všetko, aby si bol zatvorený," dodal. Protopopova sa podľa svojich slov bál, preto oznámil českej polícii, že ho uniesli. Polícia sa podľa predchádzajúcich správ serverov Neovlivní.cz a iROZHLAS.cz oznámením zaoberala, ale nezistila nijaké protiprávne konanie.Babišov syn v súčasnosti žije vo Švajčiarsku a má aj tamojšie občianstvo. Serveru Seznam Zprávy povedal, že v súčasnosti užíva lieky a má aj lepších lekárov. Protopopovová a jej manžel sa pre Seznam TV k prípadu odmietli vyjadriť.Premiér Babiš v minulosti uvádzal, že v čase, keď farma Čapí hnízdo získala dotáciu, ju vlastnili jeho dve dospelé deti a brat jeho partnerky, terajšej manželky Moniky Babišovej.povedal teraz Babišov syn pre Seznam Zprávy.K novým odhaleniam sa v utorok vyjadril aj samotný český premiér.napísal na Facebooku Andrej Babiš.České najvyššie štátne zastupiteľstvo (prokuratúra) sa vo svojom vyhlásení ku kauze Čapí hnízdo odmietlo vyjadriť. Uviedlo ale, že dalo podnet pražským mestským prokurátorom, aby preverili tvrdenia syna premiéra Andreja Babiša mladšieho o tom, že pre kauzu Čapí hnízdo ho spolupracovníci jeho otca držali na Kryme.Informáciamisa podľa vyjadrenia na Twitteri zaoberá aj polícia ČR, ktorá tiež vyhodnocuje ich relevantnosť.Farma Čapí hnízdo je rekreačný areál s konferenčným centrom v okrese Benešov v Stredočeskom kraji. Vznikla na mieste bývalého statku a liehovaru a otvorili ju v roku 2010. V roku 2008 získal projekt dotáciu 50 miliónov českých korún na podporu malých a stredných podnikov. O dotáciu žiadala akciová spoločnosť Farma Čapí hnízdo, ktorá mala akcie na majiteľa. Nie je však jasné, kto bol jej skutočným majiteľom. Na spomínanom type akcií totiž nie je uvedené meno ani žiadne iné údaje o ich majiteľovi (držiteľovi). Poskytujú teda najvyššiu možnú mieru anonymity majiteľovi spoločnosti.Pred získaním dotácie a po uplynutí času, keď mala spoločnosť v súlade s dotačnými podmienkami udržiavať projekt v chode, patrila farma pod Babišov holding Agrofert. Ten by na dotáciu pre malé a stredné podniky nárok nemal. Babiš v priebehu času na otázku o skutočnom vlastníkovi farmy uvádzal rozporuplné odpovede. Dotáciou pre farmu sa zaoberal aj Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).Andrej Babiš a ďalšie osoby vrátane Babišových príbuzných sú v kauze Čapí hnízdo stíhaní pre podozrenie z dotačného podvodu. Premiér i firma Agrofert však obvinenia odmietajú.