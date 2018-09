Vo Švédsku avizujú tesné volebné víťazstvo strany premiéra Löfvena

Švédsky premiér Stefan Löfven. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štokholm 9. septembra (TASR) - Švédska sociálnodemokratická strana súčasného premiéra Stefana Löfvena zrejme tesne vedie nad protiimigračnou populistickou stranou Švédski demokrati. Vyplýva to z exit pollu švédskej verejnoprávnej televízie, zverejneného po skončení nedeľňajších volieb, informuje agentúra AP.Exit poll, teda prieskum vykonaný medzi voličmi vychádzajúcimi z volebných miestností, však naznačuje, že takmer každý piaty Švéd, ktorý prišiel odovzdať hlas, volil protiimigračnú stranu Švédski demokrati. Ako víťazná by však i napriek tomu mala z volieb vzísť práve Löfvenova strana, ktorej exit poll švédskej stanice SVT pripisuje zisk asi 26,2 percenta hlasov.Ak sa výsledky prognóz potvrdia i v oficiálnych výsledkoch volieb, Švédski demokrati by mali skončiť druhí, so ziskom 19,2 percenta, priblížila AP.Vo Švédsku sa v nedeľu konali voľby, v ktorých si Švédi volili poslancov národného parlamentu i členov zastupiteľstiev miest a vyšších územných celkov. Približne 7,5 milióna registrovaných voličov si mohlo vybrať zo 6300 kandidátov na poslancov 349-členného parlamentu (Riksdagu).