Vo Švédsku sa začali parlamentné voľby

Štokholm 9. septembra (TASR) - Vo Švédku sa v nedeľu začali voľby, v ktorých si Švédi zvolia poslancov národného parlamentu, ako aj členov zastupiteľstiev miest a vyšších územných celkov. Informovala o tom agentúra AP.Vo Švédsku je približne 7,5 milióna registrovaných voličov, ktorí si môžu vybrať zo 6300 kandidátov na poslancov 349-členného parlamentu (Riksdagu). Podľa AP je nepravdepodobné, že by v týchto voľbách niektorá zo strán získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu, teda 175 kresiel.Posledné prieskumy verejnej mienky naznačujú, že vo voľbách opäť zvíťazí Švédska sociálnodemokratická robotnícka strana premiéra Stefana Löfvena, aj keď jej výsledok nebude taký dobrý ako v roku 2014. Podľa prieskumov by švédski sociálni demokrati mohli dostať hlasy necelých 25 percent voličov.Výrazný nárast preferencií zaznamenala protiimigračná populistická strana Švédski demokrati, ktorej podľa najnovších prieskumov verí viac ako 19 percent Švédov.Obľúbenosť Švédskych demokratov začala stúpať najmä po roku 2015, keď krajina prijala 163.000 migrantov, čo je v pomere k počtu obyvateľov, ktorých je približne 10 miliónov, najviac zo všetkých európskych štátov.Tretie miesto so ziskom necelých 18 percent hlasov by vo voľbách mohla podľa prieskumov obsadiť konzervatívna Umiernená strana.