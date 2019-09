Vo Vajkovciach vyrobia mesačne vyše 2,5 milióna kukuričných trubičiek

Na snímke výrobná hala v areáli spoločnosti Alaska Foods s.r.o. vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie. Vajkovce, 20. septembra 2019. Foto: TASR/ EASYFOTO - Diana Semanová Foto: TASR/ EASYFOTO - Diana Semanová

Na snímke budova materskej školy v obci Vajkovce v okrese Košice-okolie. V minulosti jej kapacitu rozširovali, v súvislosti s výrazným nárastom počtu obyvateľov zatiaľ postačuje. Vajkovce, 20. septembra 2019.

Počet obyvateľov obce narastá chystá sa výstavba ďalších domov



Vo fabrike vyrobia mesačne viac ako 2,5 milióna kukuričných trubičiek



Na snímke výrobná hala v areáli spoločnosti Alaska Foods s.r.o. vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie. Vajkovce, 20. septembra 2019.

Na snímke vysokozdvižný vozík počas presunu palety s plnenými kukuričnými trubičkami z výrobnej haly spoločnosti Alaska Foods s.r.o. vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie. Vajkovce, 20. septembra 2019.

J. Novák vyrába zo železného šrotu modely lokomotív aj chrobákov

Na snímke model lokomotívy, ktorý vyrobil Ján Novák z Vajkoviec z rôznych kovových súčiastok už nepotrebných vecí. Vajkovce, 20. septembra 2019.

Vajkovce 21. septembra (TASR) – Výrazný nárast počtu obyvateľov zaznamenáva v uplynulých rokoch obec Vajkovce v okrese Košice-okolie. Podľa jej starostu Róberta Čorbu si ju ako miesto na život vyberajú ľudia z rôznych okresov. Predpokladá, že dôvodom je aj jej lokalita.povedal.Podľa neho je záujem ľudí bývať vo Vajkovciach podnietený aj lokalitou obce, ktorá leží asi desať kilometrov od Košíc a asi 20 kilometrov od Prešova. S týmito najväčšími mestami východného Slovenska ju spája diaľnica vzdialená od obce 500 metrov. Vo Vajkovciach je podľa starostu aj kanalizácia či vodovod, nechýba ani materská škola. Jej kapacita zatiaľ postačuje, okrem detí z Vajkoviec ju navštevujú aj tie z iných obcí. V súčasnosti podľa jeho slov žije v dedine okolo 150 detí do 15 rokov.Pozemky bývalého roľníckeho družstva odkúpil developer, v najbližších rokoch by tam malo pribudnúť ďalších 40 domov. Predpokladá, že tento rok začne pracovať na inžinierskych sieťach. Výstavbu odhaduje na dva až tri roky.dodal s tým, že eviduje prípad, keď sa tak nestalo a obyvatelia Vajkoviec sa s developerom súdia.Obec plánuje stavať bytovku pre sociálne slabšíchpovedal Čorba. Rozbeh projektu očakáva na budúci rok. "Ale bude to záležať od výziev, ktoré budú vypísané," pripomenul starosta.Prisťahovanie viacerých ľudí do Vajkoviec podľa neho obci zvýšilo podielové dane. "Ale sú s tým spojené aj ďalšie starosti. Zrekonštruovali sme materskú školu, urobili sme multifunkčné ihrisko, chodníky a podobne," uzavrel Čorba s tým, že tieto projekty financovali z vlastných zdrojov.Do 30 ľudí zamestnáva vo Vajkovciach v okrese Košice-okolie firma Alaska Foods s.r.o., ktorá sa zaoberá hlavne výrobou kukuričných trubičiek plnených rôznymi krémami. Ak sa spoločnosti podarí presadiť na trhu v Rusku, pravdepodobne postaví ďalšiu výrobnú halu. Pre TASR to povedal konateľ firmy Mohamad Al Ali s tým, že doposiaľ mali veľký problém nájsť pracovnú silu.Vo Vajkovciach je samotná továreň, sklady aj administratívna budova.povedal s tým, že v dôsledku udalostí v tejto krajine je tam výroba minimalizovaná až pozastavená. Oproti fabrikám v Egypte a v Alžírsku je tá na východe Slovenska najmladšia, orientovaná je na európsky trh.dodal. Za stabilizovaný označil český, poľský, maďarský a čiastočne aj rumunský trh.uviedol s tým, že prvý rok výroby ukončili so stratou okolo 60.000 eur., dodal.Spoločnosť vo Vajkovciach fungovala do marca ako jednozmenná, vrátane administratívy zamestnávala do 20 ľudí. Aktuálne ich tu pracuje do 30. Po zvýšení počtu objednávok začali s dvojzmennou prevádzkou. Aj v súvislosti s nárastom nákladov otvorili trh v Nemecku a v Holandsku.vysvetlil Al Ali s tým, že ak by sa tento trh podarilo otvoriť, je veľká pravdepodobnosť, že v areáli vo Vajkovciach otvoria druhú halu. O trojzmennej prevádzke neuvažuje.Prevažnú väčšinu zamestnancov tvoria operátori výroby, ktorí podľa jeho slov nepotrebujú mať špeciálne vzdelanie.spresnil. Podľa jeho slov potenciálni zamestnanci nemali žiadne pracovné návyky.tvrdí s tým, že v čistom zarobia zamestnanci tejto firmy po 600 eur.Skúsenosť spoločnosti s mladými ľuďmi označil za „strašnú“. Kým podľa jeho slov začnú byť pre firmu pridanou hodnotou, odídu. Ako povedal, pod ochranou trhu práce si predstavuje plošné zvýšenie minimálnej mzdy, ktorá by bola rovnaká pre Slováka aj pre cudzinca.uzavrel.Mesačne z Vajkoviec predajú v priemere deväť až deväť a pol kamiónov trubičiek. Predstavuje to okolo 2,74 až 2,89 milióna kusov balení.Ján Novák z Vajkoviec v okrese Košice-okolie má odmalička rád vlaky. Jeho vášeň sa od roku 1982 pretavila do originálnych modelov lokomotív, ktoré vyrába z kovových súčiastok rôznych už nepotrebných predmetov. Jeho výtvory môže verejnosť vidieť aj na výstavách. Ako pre TASR povedal, vďaka svojej záľube precestoval veľa miest a spoznal mnoho ľudí.Parné lokomotívy mu boli blízke, odkedy ako dieťa býval v Prahe na ulici Pod výtopnou, čiže pod výhrevňou.povedal bývalý policajt s tým, že láska k parným lokomotívam ho drží aj v dôchodkovom veku.Jeho modely lokomotív sú vyrobené zo železného šrotu - odpadu, z rôznych kovových súčiastok alebo z demontovaných kovových súčiastok rôznych vecí, ktorým už v domácnosti skončila životnosť. Aj dnes si nájde na plote tašku s rôznymi predmetmi so železnými súčiastkami. Využitie našiel napríklad aj z častí mixéra, vodovodného kohútika, dámskej kabelky, dáždnika, písacieho stroja a mnoho ďalších.povedal. Následne vytvoril kovový obrázok. Jeho rodine sa páčil, čo ho inšpirovalo, aby pokračoval. Postupne vytvoril takúto zbierku motýľov a chrobákov, ktorá pozostáva asi z 1000 takýchto obrázkov. Modelov lokomotív vytvoril okolo 300.“ povedal Novák. Pripomenul, že nikdy nevie, aký bude finálny výrobok.opísal s tým, že niektoré súčiastky je potrebné aj očistiť od hrdze či oleja. Priznáva, že k takejto záľube patrí aj trpezlivosť.Vďaka svojím výtvorom sa ocitol v Turecku, či na výstavách v Prahe, v Bratislave, vo Zvolene a ďalších aj mimo Slovenska.povedal.Novák je tiež držiteľom slovenského rekordu za počet poskladaných modelov chrobákov a motýľov z kovových súčiastok. Dostal niekoľko ďakovných listov a úspešne má za sebou aj niekoľko súťaží. Povedal, že vymyslel tento, čo je slovenský unikát.Ako uzavrel, jeho snom je mať stálu expozíciu na košickej železničnej stanici.