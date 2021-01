Vo veci Lučanského smrti sa vedú dve trestné stíhania, Žilinka považuje zverejňovanie čiastkových informácií za nešťastné

Čiastkové informácie vytrhnuté z kontextu

Žilinka sa zúčastní na rekonštrukcii skutku

7.1.2021 (Webnoviny.sk) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje čiastkové zverejňovanie informácií v kauze smrti bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského za nešťastné.Ako povedal počas štvrtkového vyjadrenia pre médiá, tento postoj tlmočil aj členom brannobezpečnostného výboru parlamentu.„Pred verejnosť by sa malo predstúpiť až so sumou informácií, ktorá nebude vzbudzovať pochybnosti, či už bude zistenie také alebo onaké,” povedal Žilinka.Zverejňovanie čiastkových informácií vytrhnutých z kontextu môže podľa neho naopak vzbudzovať ďalšie vášne. „To je na škodu veci,” dodal.Žilinka tiež uviedol, že vo veci smrti Lučanského sa momentálne vedú dve trestné stíhania. Jedno pre udalosť z utorka 29. decembra (pokus o samovraždu, pozn. SITA) a druhé pre zranenie zo začiatku decembra.„Trestné stíhania sú nastavené tak široko, že prakticky všetky skutočnosti týkajúce sa oboch incidentov, tak z hľadiska zranení, ako aj z hľadiska postupov príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže , budú posúdené v rámci trestného konania,” povedal Žilinka. Zároveň zdôraznil. že s osobne zúčastní na rekonštrukcii skutku. „Je to myslím prvýkrát, čo si na úkonoch trestného konania v takejto veci vyhradil účasť generálny prokurátor,” vyhlásil Žilinka. Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenie v kauze Judáš.