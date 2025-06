Vo veku 100 rokov zomrel Michal Lošonský, dlhoročný slovenský hlas v Slobodnej Európe

Správne využil médiá na spájanie ľudí, na poukazovanie na nedostatky a kritiku pomerov. On naozaj ľudí nerozdeľoval, ale spájal, a to by mala byť úloha médií aj v dnešnej dobe.



— Pavol Tomašovič

13.6.2025 (SITA.sk) - Vo veku 100 rokov zomrel dlhoročný redaktor rozhlasovej stanice Slobodná Európa, publicista a spisovateľ Michal Lošonský. V Slobodnej Európe pracoval od roku 1953 až do roku 1990, no aj neskôr sa každú nedeľu prihováral poslucháčom pod svojim pseudonymom Michal Želiar.Zomrel v rakúskej spolkovej krajine Tirolsko, kde dlhodobo žil. O jeho úmrtí agentúru SITA informoval Pavol Tomašovič, riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorý bol s ním a jeho rodinou dlhodobo v kontakte. Michal Lošonský popri práci v Slobodnej Európe pomáhal ďalším Slovákom v zahraničí, prenasledovaným pomáhal dostať sa za hranice, udržiaval kontakty s umelcami a osobnosťami z rôznych sfér života.Po odchode zo Slobodnej Európy napísal Michal Lošonský niekoľko kníh. V jednej z nich, Každý svojou pošiel stranou, dáva možnosť nahliadnuť aj do svojho rodiska v časoch svojej mladosti.Narodil sa 28. apríla 1925 v Malých Brestovanoch (dnes Brestovany) v okrese Trnava. Študoval na gymnáziu v Trnave a potom v Prahe filmovú réžiu na Akadémii múzických umení a zároveň estetiku a dejiny umenia na Karlovej univerzite. V júni 1949 emigroval do zahraničia a v štúdiu pokračoval v rakúskom Innsbrucku. Väčšinu aktívneho života pôsobil v Rádiu Slobodná Európa, najskôr ako režisér a po istom čase ako redaktor.V roku 2021 mu predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič udelil za prínos v boji za slobodu a demokraciu Cenu Antona Srholca.