Vo veku 118 rokov zomrela francúzska mníška Lucile Randon, ktorá bola najstarším človekom na svete (video)

Prežila aj nákazu koronavírusom

Prezradila jej "recept" na dlhovekosť

18.1.2023 (Webnoviny.sk) - Len niekoľko týždňov pred 119. narodeninami zomrela francúzska mníška, o ktorej sa predpokladalo, že je najstarším žijúcim človekom na svete. V stredu to oznámil hovorca opatrovateľského domu na juhu Francúzska, kde žila.Lucile Randon, známa aj ako sestra André, sa narodila 11. februára 1904 v Ales v južnom Francúzsku. Bola tiež jednou z najstarších ľudí, ktorí prežili COVID-19.Podľa hovorcu Davida Tavellu skonala v utorok o druhej ráno v opatrovateľskom domove svätej Catherine Labouré v Toulone.Gerontologická výskumná skupina, ktorá vyhodnocuje údaje osôb vo veku 110 a viac rokov, ju vlani označila za najstaršiu známu osobu na svete po smrti 119-ročnej Japonky Kane Tanaka.Sestra André mala v januári 2021, krátko pred 117. narodeninami pozitívny test na koronavírus, no mala také slabé symptómy, že si ani neuvedomila, že je nakazená. To, že prežila nákazu, sa dostalo na titulné stránky novín vo Francúzsku i mimo neho.Keď sa jej vlani v apríli pýtali na jej výnimočnú dlhovekosť, poznamenala, že „prácou ste živí. Ja som pracovala do 108“. Bola tiež známa tým, že si dala každý deň pohár vína a čokoládu.Najstarším žijúcim človekom je teraz podľa Gerontologickej výskumnej skupiny americká rodáčka María Branyas Morera, ktorá žije v Španielsku a má 115 rokov.