Vo veku 71 rokov zomrel známy slovenský výtvarník

Na snímke MEGALIT - dielo Igora Petra Meluzina. Foto: SNG – Slovenská národná galéria/Facebook Na snímke MEGALIT - dielo Igora Petra Meluzina. Foto: SNG – Slovenská národná galéria/Facebook

Bratislava 8. augusta (TASR) - Vo veku 71 rokov zomrel v utorok (6. 8.) výtvarník Igor Peter Meluzin, autor brisknej imaginácie a intelektu, absurdnej metafory, dadaistickej nadsádzky a čierneho humoru, majster slovnej i obrazovej irónie. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok (12. 8.) o 12.00 h na cintoríne v Prievidzi. Na sociálnej sieti o tom informovala Slovenská národná galéria.Fotograf, maliar a grafik Igor Peter Meluzin bol výrazným predstaviteľom slovenskej výtvarnej scény a pred rokom 1989 bol súčasťou neoficiálnej scény a jednou z kľúčových postáv akčného umenia na Slovensku.Narodil sa 13. septembra 1947 v Bratislave, kde v roku 1983 ukončil na oddelení grafiky Vysokú školu výtvarných umení.Peter Meluzin je autorom akcií a videoinštalácií, pre ktoré je typický princíp paradoxu so spoločensko-kritickým podtextom. Do roku 1989 pôsobil na neoficiálnej alternatívnej scéne a venoval sa prevažne akčnému umeniu. Spolu s Radislavom Matuštíkom a Júliusom Kollerom založili akčné združenie Terén (1982 – 1985). Zároveň organizoval aj vydávanie samizdatov, ktorými dokumentoval svoje aktivity.V apríli 1989 inicioval prvú „intermediálnu“ výstavu Suterén, ktorá bola prezentáciou objektov a inštalácií „in situ“ (site specific) v pivničných priestoroch obytného domu na Konventnej ulici v Bratislave. Výstava určila ďalší smer Meluzinovej tvorivej orientácie na umenie inštalácie.Bol spoluzakladateľom a členom zoskupenia Čenkovej deti (1990), neskôr premenovaného na Untitled (1994).Tvorba Petra Meluzina ako vizuálneho umelca, či už ide o jeho príspevky do akčného umenia z osemdesiatych rokov alebo o oblasť nových médií ako objekty, inštalácie a videodiela, ktoré začal vytvárať v 90. rokoch, odráža vplyv sociálnej reality na jedinca a jej následky, komunikované typickou dikciou umelca s nádychom humoru, irónie, sarkazmu a jedinečným talentom pre vytáranie vizuálnych i obsahových paradoxov.Svoju tvorbu v oblasti intermédií a videoumenia prezentoval Peter Meluzin na rôznych prehliadkach doma aj v zahraničí. Od začiatku 90. rokov 20. storočia sa bez jeho účasti nezaobišla ani jedna významnejšia prezentácia súčasného umenia ako napríklad v Slovenskej národnej galérii, v bratislavskom Dome umenia, v Museum am Ostwall v Dortmunde (Nemecko), Mattres Factory v Pittsburgu a Santa Barbara v Kalifornii (USA), či Espace Apollonia v Štrasburgu (Francúzsko).Diela Petra Meluzina sú v zbierkach Slovenskej národnej galérie a slovenských regionálnych galérií, ako aj v súkromných zbierkach doma i v zahraničí.