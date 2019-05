Vo veku 72 rokov zomrel známy spisovateľ Dušan Mitana

Na archívnej snímke spisovateľ Dušan Mitana. Foto: TASR - Jakub Kotian Na archívnej snímke spisovateľ Dušan Mitana. Foto: TASR - Jakub Kotian

Profil spisovateľa Dušana Mitanu

Spisovateľ, scenárista, básnik a publicista Dušan Mitana patril medzi prvých autorov experimentátorskej a postmodernistickej prózy v slovenskej literatúre. Poviedky, novely a romány popredného slovenského prozaika charakterizuje kontrastné až absurdné spojenie všedného príbehu či zážitku s prvkami napätia, hyperboly, tajomstva a snov. Jeho debutové dielo Psie dni (1970) je dodnes považované za jednu z najlepších zbierok poviedok v slovenskej literatúre.



Dušan Mitana sa narodil 9. decembra 1946 v obci Moravské Lieskové. Začal študovať žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, po roku však prestúpil na Vysokú školu múzických umení (VŠMU), kde sa venoval filmovej a televíznej dramaturgii. Po skončení štúdia dva roky pracoval ako redaktor literárneho časopisu Romboid. Od roku 1975 žil ako profesionálny spisovateľ v Bratislave. Písal prózu, poéziu, eseje a venoval sa filmovej a televíznej scenáristike.



Do literárneho života sa zapojil otvoreným listom básnickej skupine Osamelí bežci, publikovaným v časopise Mladá tvorba. Knižným debutom Psie dni (1970) sa Dušan Mitana zaradil do silnej generácie spisovateľov, ktorí v tom desaťročí razantne vstúpili do slovenskej literatúry. Vysokú úroveň si zachovala aj jeho druhá zbierka poviedok Nočné správy (1976) či známa novela Patagónia, ktorá vyšla v štyroch vydaniach. Po poviedkach nasledoval spoločensko-kritický román s detektívnou zápletkou Koniec hry (1984) a po ňom postmoderný román Hľadanie strateného autora (1991), ktorý bol autorovou výpoveďou o jeho nazeraní na svet i na princípy a zmysel vlastnej tvorivej činnosti.



Bibliografiu Dušana Mitanu doplnili napríklad aj poviedková kniha Slovenský poker (1993), fantasticko-faktografický román s vesmírnou zápletkou Návrat Krista (1999) alebo esej Pocity pouličného našinca (1998). Napísal aj dve básnické zbierky Krutohry (1991) a Maranatha (1996). Okrem toho bol autorom scenárov k viacerým televíznym filmom nakrúteným podľa literárnych predlôh iných autorov (Škola lásky, Dynamit, Albert, A pobežím na kraj sveta, Plukovník Chabert).



V roku 2005 vyšiel Mitanovi román Zjavenie, ktorý bol nominovaný do finále literárnej ceny Anasoft litera (2006). Za rovnaké dielo získal spisovateľ Prémiu Literárneho fondu za rok 2005 a Hlavnú cenu Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska za rok 2005.



Prezident SR udelil v januári 2019 Dušanovi Mitanovi štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti kultúry, prozaickej tvorby a literárnej činnosti.

Bratislava 22. mája - Vo veku 72 rokov zomrel nadránom slovenský spisovateľ, scenárista a dramatik Dušan Mitana. TASR to potvrdila manželka zosnulého.