Vo veku 73 rokov zomrel francúzsky šéfkuchár Joël Robuchon

Joël Robuchon, archívna snímka. Foto: wikipedia.org Foto: wikipedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 6. augusta (TASR) - Vo veku 73 rokov zomrel v pondelok v Ženeve známy francúzsky šéfkuchár Joël Robuchon. Prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter o tom okrem iných informoval aj hovorca francúzskej vlády Benjamin Griveaux. Podľa denníka Le Figaro Robuchon podľahol dlhej chorobe, trpel rakovinou.Ako uviedli médiá, Robuchonove reštaurácie majú dohromady vyše tri desiatky michelinských hviezdičiek, čo je najviac na svete.Robuchon účinkoval aj v televíznych programoch o varení, v ktorých propagoval trendy nouvelle cuisine, a vydal niekoľko kuchárskych kníh. Bol i nositeľom ocenenia "šéfkuchár storočia", ktoré mu v roku 1989 udelil gastronomický sprievodca Gault a Millau.Svetovú slávu Robuchonovi vyniesla kombinácia rešpektu k ingredienciám a schopnosti dokonale ich upraviť. Od ostatných šéfkuchárov sa odlišoval zdanlivou jednoduchosťou postupov, ktoré sú však vyladené do posledného detailu. Svetoznámym sa stal Robuchonov recept na zemiakovú kašu.Robuchon sa narodil 7. apríla 1945 do rodiny so štyrmi deťmi vo francúzskom meste Poitiers v oblasti Poitou-Charentes. Za kuchárskeho učňa šiel v 15 rokoch. Svoju prvú reštauráciu si otvoril v Poitiers. Neskôr si svoje reštaurácie pre gurmetov otvoril v mnohých metropolách na troch kontinentoch sveta. Medzi nimi bolo i viacero takých, ktorým sprievodca Michelin pridelil tri hviezdičky, čo je maximálny počet.