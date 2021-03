Vo veku 73 rokov zomrel legendárny reggae spevák Bunny Wailer

Vo veku 73 rokov zomrel v utorok v jamajskom hlavnom meste Kingston legendárny reggae spevák Bunny Wailer, ktorý v 60. rokoch 20. storočia spolu s Bobom Marleym založil hudobnú skupinu The Wailers. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie jamajského ministerstva kultúry.





Príčina jeho úmrtia nebola bezprostredne známa. Ministerstvo uviedlo, že Wailer, občianskym menom Neville Livingstone, bol od decembra hospitalizovaný.Wailer bol posledným žijúcim pôvodným členom The Wailers. Marley zomrel na rakovinu v roku 1981 a Peter Tosh bol zavraždený v roku 1987.Wailer, ktorý bol Marleyho priateľom z detstva, získal v priebehu svojej kariéry tri ceny Grammy a v roku 2017 mu udelili Jamajský rád za zásluhy - štvrté najvyššie vyznamenanie v krajine."Sme aj naďalej vďační za úlohu, ktorú zohral Bunny Wailer pri vývoji a popularite hudobného žánru reggae po celom svete," uviedla vo vyhlásení jamajská ministerka kultúry Olivia Grangeová."S veľkou hrdosťou spomíname na to, ako Bunny, Bob Marley a Peter Tosh rozšírili reggae štýl do všetkých kútov sveta," dodala.