Vo veku 76 rokov zomrel britský spevák Ozzy Osbourne

Vo veku 76 rokov zomrel v utorok ráno britský spevák Ozzy Osbourne, frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath. Oznámila to jeho rodina.

„So zármutkom, ktorý sa nedá opísať slovami, musíme oznámiť, že náš milovaný Ozzy Osbourne dnes ráno zomrel. Bol so svojou rodinou, obklopený jej láskou,“ uviedla jeho rodina vo vyhlásení.





Len pred niekoľkými týždňami - 5. júla - odohral Osbourne so svojimi kolegami z kapely Black Sabbath rozlúčkový koncert na futbalovom štadióne Villa Park v Birminghame, neďaleko od miesta, kde kapela v roku 1968 vznikla. Na koncert prišlo okolo 40.000 fanúšikov.Ozzy Osbourne patrí medzi najvýraznejšie postavy popkultúry a modernej hudby všeobecne. Vo svete hardrocku ju uctievaný ako praotec heavy metalu, tzv. pravoverní metalisti vyznávajú jeho odkaz a odmietajú novú britskú vlnu tohto žánru. Slávu, ktorú získal ako frontman skupiny Black Sabbath neskôr zužitkoval a rozvil vo svojej úspešnej sólo kariére. Bol známy nielen svojím hudobným prínosom, ale aj výstredným správaním, bojom so závislosťami a nezameniteľnou pódiovou aurou.John Michael Osbourne sa narodil 3. decembra 1948 v anglickom Birminghame. Vyrastal v robotníckej rodine. Po predčasnom ukončení školskej dochádzky sa živil príležitostnými prácami, no zároveň sa zaplietol do drobnej kriminality, za čo bol aj odsúdený na dvojmesačný trest väzenia.Black Sabbath predali viac ako 100 miliónov albumov a sú všeobecne uznávaní ako priekopníci heavy metalu s piesňami ako War Pigs, Paranoid, Crazy Train či Changes. Osbourne bol úspešný aj ako sólový umelec.Bol tiež hviezdou reality show Osbournovci, ktorú vysielala MTV a ponúkala pohľad na trochu chaotický život speváka s manželkou Sharon a deťmi Kelly a Jackom v americkom Los Angeles.Osbourne trpel Parkinsonovou chorobou a v posledných rokoch mal aj ďalšie zdravotné problémy, ktoré si privodil pri páde v roku 2019.Hudobnú kariéru začal v miestnych skupinách, z ktorých sa nakoniec zrodila kapela Earth. Po zmene názvu na Black Sabbath (podľa hororu s Borisom Karloffom) a po nájdení charakteristického zvuku – temného, surového a silne zosilneného bluesového základu – kapela vydala v roku 1970 svoj debutový album. Texty s okultnou a apokalyptickou tematikou si rýchlo získali fanúšikov v Británii aj v USA. Z Ozzyho obdobia v skupine pochádzajú aj notoricky známe piesne Paranoid, Iron Man a Sabbath Bloody Sabbath.Po náročných rokoch v Black Sabbath a častých konfliktoch spôsobených závislosťou Osbourne po turné k albumu Never Say Die (1978) z kapely odišiel. Po osobnej kríze nasledoval rozvod s prvou manželkou Thelmou Rileyovou, s ktorou mal dcéru Jessicu a syna Louisa a niekoľko vnúčat. Nový impulz mu poskytla Sharon Ardenová, jeho budúca manželka a manažérka, ktorá ho presvedčila, aby sa vydal na sólovú dráhu.Už jeho prvý album Blizzard of Ozz (1980), spoluvytvorený s gitaristom Randy Rhoadsom, mal obrovský úspech, na čele s hitom Crazy Train. Nasledoval Diary of a Madman (1981). Na turné k tomuto albumu sa odohral incident, ktorý sa stal legendárnym - Osbourne omylom odhryzol hlavu živému netopierovi, mysliac si, že ide o hračku.Ozzy aj napriek zdravotným a osobným problémom pokračoval v nahrávaní a koncertovaní. V 90. rokoch vydal hit Mama, I’m Coming Home (1991) a získal Grammy za najlepší metalový výkon za pieseň I Don’t Want to Change the World.V roku 1996 založil s manželkou hudobný festival Ozzfest, ktorý sa stal platformou pre množstvo metalových skupín. V tom istom období sa dočasne zjednotila pôvodná zostava Black Sabbath.V roku 2001 sa Osbourne so svojou rodinou stal hviezdou reality šou The Osbournes na stanici MTV. Program zaznamenal obrovskú sledovanosť a stal sa kultúrnym fenoménom. Ponúkal pohľad na trochu chaotický život speváka s manželkou Sharon a deťmi Kelly a Jackom v americkom Los Angeles. Nasledovali ďalšie relácie ako The Osbournes Want to Believe a špeciál Night of Terror (obe z roku 2020), zamerané na paranormálne javy.Ozzzy bol s Black Sabbath uvedený do Rock and Rokenrolovej siene slávy v roku 2006 a v roku 2024 ho tam uviedli aj ako sólového umelca. Má tiež hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V roku 2023 zrušil koncertné turné kvôli zhoršujúcemu sa zdravotnému stavu – následkom vážnych zranení chrbtice a Parkinsonovej choroby.Posledný koncert absolvoval Ozzy Osbourne nedávno, 5. júla sa symbolicky rozlúčil s pódiom v Birminghame. Sedel na čiernom tróne a odspieval najprv svoje sólové hity. Podujatie trvalo 10 hodín a vzdali mu poctu kapely ako Metallica, Slipknot, Tool či Guns N’ Roses. Koncert vyvrcholil opätovným vystúpením pôvodnej zostavy Black Sabbath, čím sa uzavrel jeden z najvýznamnejších príbehov v dejinách rockovej hudby.