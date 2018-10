Vo veku 76 rokov zomrel herec Scott Wilson, známy aj zo seriálu The Walking Dead

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Vo veku 76 rokov zomrel herec Scott Wilson známy okrem iného zo zombie seriálu The Walking Dead.Informuje o tom online magazín TMZ s odvolaním sa na jeho hovorcu, pričom ako príčinu úmrtia uvádza komplikácie súvisiace s leukémiou. Podľa týchto údajov herec naposledy vydýchol v sobotu vo svojom dome v Los Angeles.V seriáli The Walking stvárnil Wilson farmára a hlavu rodiny Hershela Greenea. Okrem toho hral v desiatkach ďalších filmov či seriálov, medzi ktoré patria Veľký Gatsby, Mŕtvy muž prichádza, Pearl Harbor či CSI. Za vedľajšiu rolu Billyho Cupshawa vo filme The Ninth Configuration z roku 1980 získal nomináciu na Zlatý glóbus.