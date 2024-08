Vo veku 76 rokov zomrel Sven-Göran Eriksson, trénoval Beckhama aj Rooneyho

Neľutujte sa, usmievajte sa

Zlatú generáciu dostal len do štvrťfinále

26.8.2024 (SITA.sk) - Bývalý švédsky futbalový tréner Sven-Göran Eriksson odišiel v pondelok na večnosť. Vo veku 76 rokov podľahol rakovine pankreasu , ktorú mu diagnostikovali v januári tohto roka.„Chceli by sme informovať, že Sven dnes ráno po boji s vážnou chorobou zomrel. Bol obklopený rodinou. Ďakujeme za vašu podporu,“ stojí z stanovisku Erikssonovej rodiny, ktoré zverejnila britská televízia BBC.Niekdajší tréner anglickej či mexickej reprezentácie, ale aj Manchestru City Leicesteru City , Benficy Lisabon, Lazia Rím AS Rím , Sampdorie Janov či ďalších známych klubov bol na svoj odchov z tohto sveta pripravený.Po nedávnej premiére dokumentárneho filmu Sven povedal: „Dúfam, že si ma budete pamätať ako pozitívneho človeka, ktorý sa snaží urobiť všetko, čo je v jeho silách. Neľutujte sa, usmievajte sa. Ďakujem za všetko trénerom, hráčom i fanúšikov. Boli ste skvelí. Postarajte sa o seba, dávajte si na seba pozor a žite život tak, aby ste si ho aj užívali,“ dojímavo odkázal Eriksson.Vôbec prvý zahraničný tréner národného tímu Anglicka v histórii sa predtým zviditeľnil ligovými titulmi na klubovej úrovni s Laziom Rím, Benficou aj IFK Göteborg.Eriksson viedol Angličanov v rokoch 2001 - 2006, ale tzv. zlatú generáciu na čele s Davidom Beckhamom Wayneom Rooneyom dostal najďalej do štvrťfinále majstrovstiev sveta aj Európy. Angličanov vtedy dvakrát zastavili Portugalčania a raz futbalisti Brazílie.Na sklonku kariéry v rokoch 2018 - 2019 bol Eriksson tréner reprezentácie Filipín a potom ešte chvíľu pôsobil ako športový riaditeľ v Karlstade v nižšej švédskej súťaži.K trénerskému remeslu sa v tomto roku ešte nakrátko vrátil. V marci viedol v pozícii kouča anglický tím FC Liverpool v charitatívnom zápase proti holandskému Ajaxu Amsterdam. „The Reds“ pod jeho taktovkou zvíťazili 4:2. Pri emotívnom nástupe mu viac ako 50-tisíc divákov na štadióne Anfield tlieskalo v stoji.