Vo veku 80 rokov zomrel Joel Schumacher, ktorý režíroval Fantóma opery aj Batmana

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 80 rokov zomrel americký filmár Joel Schumacher . Informoval o tom jeho zástupca s tým, že tvorca skonal v pondelok v New Yorku po rok trvajúcom boji s rakovinou. Newyorský rodák odštartoval kariéru v módnom priemysle po absolvovaní Parsons School of Design.Na filmoch spočiatku spolupracoval ako kostýmový dizajnér, pričom sa podieľal napríklad na snímkach Spáč (1973) a Interiéry (1978) Woodyho Allena. Napísal aj scenáre muzikálov Sparkle (1976) a Čarodejník (1978).Režíroval napríklad snímky Eliášov oheň (1985), Stratení chlapci (1987), Hráči so smrťou (1990), Zomrieť mladý (1991), Voľný pád (1993), Klient (1994), Batman navždy (1995), Batman a Robin (1997), 8 MM (1999), Nikto nie je dokonalý (1999), Tábor tigrov (2000), Telefónna búdka (2002), Fantóm opery (2004), Číslo 23 (2007) alebo Rukojemníci (2011).V roku 2013 ako režisér spolupracoval aj na dvoch epizódach seriálu Dom z kariet (2013 - 2018)Schumacher sa narodil 29. augusta 1939 a vyrastal v Queense s matkou. Jeho otec zomrel, keď mal len štyri roky.