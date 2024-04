Vo veku 92 rokov zomrel slovenský básnik Daniel Pixiades

1.4.2024 (SITA.sk) - V sobotu 30. marca vo veku 92 rokov zomrel slovenský básnik. Narodil sa v roku 1931 v bývalej Juhoslávii a žil v Kanade. Publikoval v slovenčine, srbčine, chorvátčine a chorvátčine a čiernohorskom variante srbčiny.Napísal viacero zbierok poézie, no písal aj prózu, eseje, memoáre a knihy pre deti. Jeho tvorbu preložili do viacerých jazykov vrátane angličtiny, francúzštiny, nemčiny, ruštiny a španielčiny.Až do posledných dní svojho života prezentoval ukážky zo svojich diel v internetovom prostredí. Informoval o tom slovenský spisovateľ a bývalý predseda Spolku slovenských spisovateľov Pavol Janík.