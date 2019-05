Vo veku 95 rokov zomrela známa autorka kníh pre deti

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. mája (TASR) - Vo veku 95 rokov zomrela v stredu britská spisovateľka a ilustrátorka Judith Kerrová, informovalo vo štvrtok vydavateľstvo HarperCollins.Preslávila sa najmä svojou knihou pre deti The Tiger Who Came To Tea (v češtine vyšla s názvom Na svačinu přišel tygr). Dielo z roku 1968 sa stalo klasikou detskej literatúry. Na celom svete sa predalo najmenej päť miliónov jeho výtlačkov a vyšlo vo viac ako 30 jazykoch.Kerrová tvorila aj vo vysokom veku a často sa inšpirovala udalosťami z vlastného života.Narodila sa v Berlíne v roku 1923. Jej rodina opustila Nemecko začiatkom 30. rokov po tom, ako jeden policajt varoval jej otca Alfreda Kerra, popredného židovského spisovateľa, že rodine hrozí nebezpečenstvo od nacistov.Kerr nasadol na prvý vlak do Švajčiarska a jeho manželka s dvoma deťmi ho čoskoro nasledovali. Deň po ich úteku sa nacisti dostali k moci. Rodina sa presťahovala do Paríža a v roku 1936 sa usídlila v Londýne.Kerrová voľne opisuje tento príbeh z perspektívy dieťaťa v poloautobiografickom románe When Hitler Stole Pink Rabbit (v češtine Jak Hitler ukradl růžového králíčka) z roku 1971.