Vo Veľkých Kostoľanoch vyjadrili obavy z dovozu rádioaktívneho odpadu

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Veľké Kostoľany 17. decembra (TASR) – Veľké Kostoľany a Nižná, dve z deviatich dotknutých obcí, zopakovali v pondelok (16. 12.) pre formálne nedostatky verejné prerokovanie správy o optimalizácii kapacít na spracovanie a úpravu rádioaktívnych odpadov (RAO) Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), a. s., v lokalite Jaslovské Bohunice. Verejnosť dostala od zástupcov spoločnosti informácie o zámere, zároveň mala príležitosť vyjadriť svoj názor. V prevažnej väčšine sa týkal obáv z dovozu a spracovania RAO zo zahraničia a dosahov na bezpečnosť, životné prostredie a zdravie.Na stretnutie prišlo viac ako 150 ľudí, z nich časť tvorili zamestnanci JAVYS žijúci v okolí bohunickej elektrárne. Starosta Veľkých Kostolian Gilbert Liška vyslovil projektu rozširovania spracovateľských kapacít jednoznačné nie. Povedal, že obec podporila spoločnosť vo viacerých jej predchádzajúcich projektoch, odmietavý postoj teraz zastáva z dôvodu dovozu RAO. Spolu so starostami dotknutých obcí Ratkovce a Žlkovce v stanovisku zámer JAVYS odmietli. Primátor Piešťan Peter Jančovič v diskusii namietal, že vedenie kúpeľného mesta nebolo v danej súvislosti vôbec oslovené, hoci sa nachádza v blízkosti elektrárne. Piešťany spolu s 13 okolitými obcami a mestom Vrbové zaslali v otvorenom liste nesúhlas so spaľovaním zahraničného RAO a zvýšením limitu pre spaľovanie RAO ministrovi životného prostredia.uviedol.Zástupcovia JAVYS vo svojich vystúpeniach vysvetľovali, že dosahy spracúvania vyššieho množstva RAO a jeho dovoz neprinesú zvýšené bezpečnostné riziko ani ďalšiu záťaž na životné prostredie. Reakcie verejnosti boli často emotívne, prítomní obyvatelia obce opakovane vyjadrovali záporné stanovisko. Uvádzali, že znepokojivým pre nich nie je samotné rozšírenie kapacít, ale úmysel dovážania RAO zo zahraničia. Proti dovozu RAO vznikla aj petícia, na internete je pod ňou aktuálne okolo 900 podpisov.JAVYS chce dovozom naplniť spracovateľské kapacity, pretože objem RAO z domácej produkcie, najmä vyraďovania elektrární V1 a A1, sa bude postupne znižovať. Spracovateľských centier je v Európe iba päť a krajiny, ktoré RAO produkujú a centrá nemajú, využívajú možnosti v zahraničí. Zámer je v lokalite Jaslovské Bohunice zvýšiť limity pre spaľovanie RAO z 240 na 480 ton ročne. V súčasnosti sú vydané povolenia na dovoz a spaľovanie RAO z Talianska a z Nemecka, dovoz zahraničného RAO sa už uskutočňuje.Generálny riaditeľ JAVYS Vladimír Švigár zdôraznil potrebu rentability spracovateľských kapacít, nenaplnenie môže mať dosah na zamestnanosť a odchod odborníkov. "Nie je to pre nás jednoduchá téma, ale sme presvedčení o tom, že sme túto 'toxickú' tému dostatočne s verejnosťou odkomunikovali. Z deviatich dotknutých obcí sme presvedčili šesť, podpísali sme memorandum o porozumení so združením miest a obcí v regióne, kde sme našli podporu 124 zo 139 obcí," uviedol Švigár. Upozornil, že RAO zo zahraničia bude vrátený po spracovaní do krajiny pôvodu a nebude sa na Slovensku ukladať. Informoval o tom, že po verejnom prerokovaní nasleduje hodnotenie ministerstva životného prostredia, záver JAVYS očakáva zhruba do troch mesiacov.