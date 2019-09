Vo Venezuele pristáli dve lietadlá s ruskými vojenskými špecialistami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cacaras 28. septembra (TASR) - Do Venezuely dorazili dve lietadlá s ruskými vojenskými špecialistami, ktorí poskytnú krajine technickú podporu. Informovala o tom v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura.uviedol v piatok Maduro prostredníctvom sociálnej siete Twitter.Venezuelské noviny El Comercio informovali, že lietadlá An-124 a Il-62 s ruskými vojakmi na palube a 35 tonami nákladu pristáli na letisku v metropole Caracas 23. marca.Aj šéf venezuelského Ústavodarného zhromaždenia a líder socialistickej strany Diosdado Cabello potvrdil, že do krajiny prišli dve ruské lietadlá.Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová reagovala, že odborníci z Ruska prišli do Venezuely v prísnom súlade s ústavou tejto krajiny.uviedla Zacharovová.Rusko podporuje všetky legitímne orgány Venezuely vrátane inštitútu prezidenta a parlamentu, ako aj dialóg, ktorý venezuelský prezident Nicolás Maduro vedie s opozičnými silami. Vyhlásil to ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s Madurom, ktoré sa konalo v stredu v Moskve.Putin vyzdvihol aj spoluprácu Moskvy a Caracasu vo vojensko-technickej oblasti, ktorá je v prvom rade spojená so záväzkami Ruska opravovať ruské vybavenie, ktoré získala Venezuela. Podľa Putina ide o dodávku náhradných dielov a vytvorenie servisných stredísk.dodal ruský prezident.Začiatkom tohto roka sa vodca venezuelskej opozície Juan Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta krajiny. Guaidóa za legitímneho lídra Venezuely uznalo viac než 50 krajín vrátane Spojených štátov a väčšiny krajín Južnej Ameriky. Stále sa mu však nepodarilo prevziať moc od Madura. Jediným voleným orgánom, ktorý opozícia ovláda, je parlament.Prezident Maduro má doma silnú podporu armády a medzinárodne na jeho strane stoja Kuba, Rusko a Čína. Moskva začiatkom roka vyslala do Venezuely svojich vojenských expertov.