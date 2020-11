Vo viacerých mestách Francúzska sa protestuje proti kontroverznému zákonu o bezpečnosti

Policajná brutalita

Predseda vlády ustúpil

28.11.2020 (Webnoviny.sk) - Kritici plánovaného francúzskeho zákona o bezpečnosti, ktorý by obmedzil zdieľanie zvukových, obrazových alebo iných záznamov zo zásahov policajných zložiek, sa v sobotu zhromaždili na viacerých protestoch po celej krajine.Kontroverzný právny predpis tento týždeň schválila dolná komora francúzskeho parlamentu, stále však čaká na "zelenú" od tamojšieho Senátu.Občianskoprávni aktivisti a novinári sa obávajú, že tento zákon potlačí slobodu tlače a mnohé činy policajnej brutality zostanú neodhalené a nepotrestané.Ich obavy vzrástli po najnovšom incidente spred niekoľkých dní, keď sa objavili zábery, na ktorých francúzski policajti zbili občana tmavej farby pleti. Prezident Emmanuel Macron označil konanie na záberoch ako "hanebné".Demonštranti požadujú predovšetkým stiahnutie znenia článku, ktorý kriminalizuje zverejňovanie fotografií a iných záznamov z policajných akcií, pričom každému, koho uznajú vinným, by mohli uložiť ročný trest odňatia slobody alebo pokutu 45-tisíc eur.Protestujúci, ktorí požadujú stiahnutie článku, tvrdia, že je v rozpore so základnými slobodami a demokraciou.Predseda vlády Jean Castex v piatok oznámil, že vymenuje komisiu na prepracovanie spomenutého článku, ale po nesúhlase zákonodarcov ustúpil.Očakáva sa, že komisia do začiatku budúceho roka predloží nové návrhy upravujúce vzťahy medzi médiami a políciou.