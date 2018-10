Vo Viedni rokovali prezidenti Rakúska a Albánska

Rakúsky prezident Alexander Van Der Bellen (vpravo) si podáva ruku so svojím albánskym partnerom Ilirom Metom počas ich stretnutia v paláci Hofburg vo Viedni 23. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 23. októbra (TASR) - Za rýchlu liberalizáciu vízového režimu pri cestách Kosovčanov do krajín Európskej únie sa vyslovil v utorok vo Viedni rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen.Podľa jeho slov počas návštevy albánskeho prezidenta Ilira Metu v rakúskej metropole by boloak by sa to podarilo ešte v období úradujúceho predsedníctva Rakúska v EÚ.Obaja štátnici zdôraznili, že Brusel by prístupové rokovania s Albánskom mal začať v roku 2019, vyplýva z informácií tlačovej agentúry APA.Šesť krajín západného Balkánu sa chce čo najrýchlejšie stať súčasťou Európskej únie, čím sa situácia na Balkáne viac upokojí, mienil hosť z Tirany narážajúc na dejiny regiónu bohatého na konflikty.Rakúsko toto úsilie podporuje a ešte pred prevzatím predsedníctva v Únii sa vyslovilo za dosiahnutie pokroku v európskej integrácii západného Balkánu.Obaja prezidenti zdôraznili vo Viedni priateľský charakter vzájomných vzťahov v hospodárskej, kultúrnej, vedeckej sfére, ako aj v školstve, čo osobitne platí v roku 2019, rakúsko-albánskom roku kultúry, zdôraznil hostiteľ pripomínajúc aj nepočetnú, avšak významnú albánsku komunitu v alpskej republike, čo ilustroval na fakte, že jedným zo sólistov baletného súboru Viedenskej štátnej opery je napríklad Albánec Eno Peci.